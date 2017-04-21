Akıllı saat dünyasına bir oyuncu daha katılıyor. Bakalım Verizon Wear24 akıllı saatler ne zaman satışa sunuluyor? ve ne gibi özellikler vaat ediyor?



Akıllı saat dünyasına bir oyuncu daha katılıyor. Bakalım Verizon Wear24 akıllı saatler ne zaman satışa sunuluyor? ve ne gibi özellikler vaat ediyor?



Verizon, bir süre önce kendi Android Wearişlemcili akıllı saatlerini satmaya başlayacağını açıklamıştı. Ancak firma, akıllı saatle ilgili fazla bir detay paylaşmamıştı. Şimdi ise firma yeni akıllı saatini önümüzdeki ay, 11 Mayıs'tasatışa sunacağını bildirdi.



Öncelikle akıllı saatle ilgili teknik bilgilerin bazılarının Verizontarafından doğrulanmadığını belirterek elimizdeki verileri paylaşalım. Wear 24, 1.39 içlikdairesel bir ekrana sahip ve bu ekranın400×400çözünürlük ile gelmesi bekleniyor.



Akıllı saatin kablosuz şarj teknolojisi ile birlikte450 mAh'lik bir batarya sunması bekleniyor. AyrıcaIP67standartlı su geçirmezlik özelliği olan Wear24, 3.3 feet ve 30 dakikayakadar suyun altında kalabiliyor.



Akıllı saatin, kullanıcıların tercihlerine göre özelleştirebilir interaktif saat arayüzleriyle gelmesi bekleniyor. İnteraktif saat arayüzleri kullanıcıların konumuna göre otomatik olarak değişiyor. Ofisteyken bu kullanıma uygun, sporda iken ise spora uygun bir arayüz kullanıcıya sunuluyor.



Android Wear 2.0‘ın hayat verdiği akıllı saat, Google Play Store, Google Play, Google Assistant gibi özellikleri de beraberinde getiriyor.



Wear24,Amerika'da Verizonfirması tarafından satışa sunulacak. Resimde görebileceğiniz 3 farklı renk seçeneği ile Verizon'un farklı teklifleri ile satışta olacak. Fiyatların da tekliflere göre299 Dolar – 349,9 Dolararasında değiştiği görülüyor.



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