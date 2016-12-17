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verizon note 7 için samsung'un istediğini yapabilir

VERİZON NOTE 7 İÇİN SAMSUNG'UN İSTEDİĞİNİ YAPABİLİR

Büyük bir skandala dönüşen Samsung Galaxy Note 7 satıştan kaldırılmış ve tüm dünyada toplatılmışken halen cihazı iade etmeyen kullanıcılar için özel bir yama yayınlanmaya hazırlanıyor. Verizon bu yamayı yayınlamayı başlangıçta kabul etmezken yeni gelen açıklamalara göre durum biraz farklı.

Tarih : 17 Aralık 2016, 10:46
Puan Ver : Verizon Note 7 İçin Samsung'un İstediğini Yapabilir(6/10)7


Büyük bir skandala dönüşen Samsung Galaxy Note 7 satıştan kaldırılmış ve tüm dünyada toplatılmışken halen cihazı iade etmeyen kullanıcılar için özel bir yama yayınlanmaya hazırlanıyor. Verizon bu yamayı yayınlamayı başlangıçta kabul etmezken yeni gelen açıklamalara göre durum biraz farklı.



 



Yaz aylarının en büyük skandalı haline dönüşen ve Samsung'a milyarlarca dolar zarara neden olan Note 7 hakkında sular durulmuyor. Tüm dünyada toplatılan ve üretimi tamamen sonlandırılan cihaza yeni bir yazılım güncellemesi gönderilecek. Güncellemenin amacı ise cihazı kullanılamaz hale getirmek.



Samsung yaptığı açıklama ile büyük bir güvenlik riski taşıyan Note 7 cihazların tamamen kullanılmaz hale gelebilmesi için bir yama yayınlacağını söyledi. Yayınlanan yama ile birlikte cihaz tamamen kullanılmaz hale gelecek. Yamayı tüm dünyada 19 Aralık'tan itibaren sunmaya başlayacak olan şirkete Amerikan operatörden ise tepki gelmişti. Amerikan operatör Verizon yaptığı açıklamada Note 7'lere bu güncellemeyi göndermeyeceğini söylemişti. Buna neden olarak ise cihazı kullanan yaşlı ve acil durumda bulunabilecek insanlar gösterilmişti.



Gelen bu açıklama üzerine iki firma görüşmeler gerçekleştirmişti. Yapılan görüşmeler olumlu sonuçlanmış olacak ki Verizon'dan farklı bir açıklama geldi. Şirket yaptığı açıklama ile birlikte güncellemeyi cihazlara gönderebileceğini açıkladı. Firma kesin olarak güncellemeyi cihazlara göndereceğini söylemezken eski açıklamasına bakıldığında yeşil ışığın yandığını söylemek mümkün.



Android dünyasının en iyi telefonu olarak gösterilen ve  iki kez patlama skandalı ile karşılaşılan Note 7'deki sorun halen tam olarak bulunabilmiş değil. Batarya kaynaklı olduğu kesin olan sorunun bataryanın genleşme payı düşünülmeden tasarlandığı için yaşandığı gelen iddialar arasında. Samsung tarafından  konu ile alakalı henüz bir açıklama gelmedi. Güney Koreli üreticinin yaptığı son açıklama araştırmaların devam ettiğine yönelikti.



Güncelleme: Verizon Note 7'leri kullanım dışı bırakan yamayı 5 Ocak 2017 tarihi itibariyle cihazlara göndereceğini açıkladı.



Instagram kullanıcı sayısı 600 milyonu geçti!








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