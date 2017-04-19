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verily, akıllı saati study watch'ı duyurdu

VERİLY, AKILLI SAATİ STUDY WATCH'I DUYURDU

Bu sefer duyurulan akıllı saat son kullanıcı için tasarlanmadı. Tıbbi alanda profeseyoneller için tasarlanan Verily, bir blog gönderisi ile duyuruldu.

Tarih : 19 Nisan 2017, 10:03
Puan Ver : Verily, Akıllı Saati Study Watch'ı Duyurdu(7/10)7


Bu sefer duyurulan akıllı saat son kullanıcı için tasarlanmadı. Tıbbi alanda profeseyoneller için tasarlanan Verily, bir blog gönderisi ile duyuruldu.



Google'denbir akıllı saat geldi. Ancak bu akıllı saat pek tahmin edebileceğiniz türden değil. StudyWatchadındaki akıllı saat, Google'yeait firmaları bir çatı altında toplayan Alphabet'insağlık organizasyonu Verilytarafından duyuruldu. Bu akıllı saat, doğal olarak son kullanıcının günlük kullanımından ziyade tıbbi araştırma amaçlı kullanılacak.



Study Watch, Android Wearişletim sistemiyle çalışmıyor, telefondaki bildirimleri görüntüleme işlemini de yapmıyor. Bunun yerine sürekli bakım platformlarının ve klinik araştırmanın başarısı için kritik olan kalp atış hızı, elektrodermal aktivite ve vücut hareketleri gibi sağlık verilerini yakalıyor. Ayrıca bir EKGkaydı üretebiliyor. EKG kaydının, olası bir kalp problemini ortaya çıkarabilen elektronik aktivite kaydı olduğu bildiriliyor.



Akıllı saat, e-mürekkepekrana sahip ve bu ekran saat, tarih ve birkaç basit bilgiyi gösteriyor. Saatin performansının artması için basit bir arayüz tasarlanmış. Önemli algoritmaları çalıştırabilmesi için güçlü bir işlemci ile gelen akıllı saat, tek şarj ile bir hafta çalışabiliyor. Study Watch'in uygulamaları ve diğer akıllı saatlerde görmeye alışık olduğumuz özellikleri yok. Akıllı saat bunlar yerine tıbbi profesyoneller için ham bilgileri yakalamaya ve saklamaya odaklanıyor.



Sağlık sektörünün hizmetine sunulan akıllı saat için herhangi bir çıkış tarihi ve fiyat bilgisi açıklanmadı. Zaten son kullanıcıya hitap eden bir ürün olmadığı için son kullanıcı pazarına sürülmeyebilir.



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