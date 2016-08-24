

Maliye Bakanı Naci Ağbal "İnşallah yakında vergisini süresinde ödeyen, vergi denetimlerinde herhangi bir sorun çıkmayan mükelleflerimize dönük bir düzenleme yapacağız. Ödüllendirme olacak." dedi.







Ağbal, Ankara Sanayi Odasının (ASO) ağustos ayı meclis toplantısına katıldı.







Burada ASO üyelerin sorularını da yanıtlayan Ağbal, yeni teşvik sisteminin mevcut firmalara haksız rekabet oluşturma riskinin bulunduğunu, bu sistemin az sayıda, özellikle yurt içinde üretilmesi stratejik öneme haiz ürünler bakımından ya da Türkiye'nin global rekabetçiliğini artırmada çok önemli etkiye sahip yatırımlarda kullanılması gerektiğini ifade etti.







Navlun desteği konusunda bir çalışmalarının olduğunu anlatan Ağbal, yurt içi parkurdaki taşımalarda ÖTV iadesi konusunun herhangi bir kötüye kullanım olmaması için incelenmesi gerektiğini vurguladı.