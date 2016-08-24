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vergisini düzenli ödeyenlere müjde! 'ödüllendirme olacak'

VERGİSİNİ DÜZENLİ ÖDEYENLERE MÜJDE! 'ÖDÜLLENDİRME OLACAK'

Maliye Bakanı Ağbal "İnşallah yakında vergisini süresinde ödeyen, vergi denetimlerinde herhangi bir sorun çıkmayan mükelleflerimize dönük bir düzenleme yapacağız. Ödüllendirme olacak" dedi.

Tarih : 24 Ağustos 2016, 15:44
Puan Ver : Vergisini Düzenli Ödeyenlere Müjde! 'ödüllendirme Olacak'(0/10)


Maliye Bakanı Naci Ağbal "İnşallah yakında vergisini süresinde ödeyen, vergi denetimlerinde herhangi bir sorun çıkmayan  mükelleflerimize dönük bir düzenleme yapacağız. Ödüllendirme olacak." dedi.



Ağbal, Ankara Sanayi Odasının (ASO) ağustos ayı meclis toplantısına  katıldı.



Burada ASO üyelerin sorularını da yanıtlayan Ağbal, yeni teşvik  sisteminin mevcut firmalara haksız rekabet oluşturma riskinin bulunduğunu, bu  sistemin az sayıda, özellikle yurt içinde üretilmesi stratejik öneme haiz ürünler  bakımından ya da Türkiye'nin global rekabetçiliğini artırmada çok önemli etkiye  sahip yatırımlarda kullanılması gerektiğini ifade etti.



Navlun desteği konusunda bir çalışmalarının olduğunu anlatan Ağbal,  yurt içi parkurdaki taşımalarda ÖTV iadesi konusunun herhangi bir kötüye kullanım  olmaması için incelenmesi gerektiğini vurguladı.








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