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vergisini düzenli ödeyene indirim

VERGİSİNİ DÜZENLİ ÖDEYENE İNDİRİM

Maliye Bakanı Ağbal, vergisini düzenli ödeyenlere indirim müjdesi verdi: Karnesi pekiyi olan mükelleflere ‘Vergiyi daha düşük oranda ödeyin' diyeceğiz. Oran indirimine gideceğiz. Çalışmalarda son aşamaya geldik.

Tarih : 19 Eylül 2016, 09:49
Puan Ver : Vergisini Düzenli Ödeyene İndirim(5/10)7


Maliye Bakanı Ağbal, vergisini düzenli ödeyenlere indirim müjdesi verdi: Karnesi pekiyi olan mükelleflere ‘Vergiyi daha düşük oranda ödeyin' diyeceğiz. Oran indirimine gideceğiz. Çalışmalarda son aşamaya geldik.



Maliye Bakanı Naci Ağbal, ödemelerini düzenli yapan mükelleflere müjdeler verdi. Karnesi pekiyi olan mükellefe 'Vergiyi daha düşük oranda ödeyin' diyeceklerini, oran indirimine gideceklerini açıklayan Ağbal, zor duruma düşenlere de destek olacaklarını açıkladı.



Ağbal, sürekli vatandaşın haklarını güçlendirme konusunda düzenlemeler yaptıklarını, bunların süreceğini söyledi. Yeni düzenlemeler hakkında da bilgi veren Ağbal, bir yönetmelik değişikliği yapılacağını, mükelleflerin, vergi incelemesi sırasında inceleme elemanından her türlü bilgiyi talep etme hakkına kavuşacağını söyledi. Yapacakları bir yasal düzenleme ile vergi denetiminde adeta yeni bir dönemi başlatacaklarını anlatan Ağbal, "Vergi kanunlarımıza göre mükellefin geçmiş 5 yıla ilişkin hesapları incelenebiliyor. Burada diyoruz ki eğer bir mükellefin defter ve vergisi incelenecek ise bu en çok 3 yıl olsun" diye konuştu.








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