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vergilerin yüksek olmasına isyan etti: iflas ettim

VERGİLERİN YÜKSEK OLMASINA İSYAN ETTİ: İFLAS ETTİM

Akmerkez'de objektiflere takılan Seda Sayan, çok vergi ödediğini belirterek "Arkadaşlar iflas ettim" dedi.

Tarih : 15 Mart 2017, 11:04
Puan Ver : Vergilerin Yüksek Olmasına İsyan Etti: İflas Ettim(8/10)5


 Altı yıldır birlikte olduğu sevgilisi Erkan Çelik'ten geçtiğimiz günlerde ayrılan Seda Sayan, Akmerkez'de objektiflere takıldı. Spor sonrası iç çamaşır dükkânından tayt almaya giren Sayan, sonrasında bir kuyumcuya girerek büyük boy cumhuriyet altını aldı.



"ARKADAŞLAR İFLAS ETTİM"



Sözcü'de yer alan habere göre; Üç adet büyük altına 15 bin tl veren Sayan, eski sevgilisi Erkan Çelik hakkında yöneltilen bütün soruları cevapsız bıraktı. Altınları yatırım amaçlı değil de yeni doğum yapan iki arkadaşına aldığını belirten şarkıcı, "Arkadaşlar iflas ettim. Çok vergi ödüyorum" şeklindeki sözleriyle isyan etti.



 



kaynak:haberler








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