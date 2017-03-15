

Altı yıldır birlikte olduğu sevgilisi Erkan Çelik'ten geçtiğimiz günlerde ayrılan Seda Sayan, Akmerkez'de objektiflere takıldı. Spor sonrası iç çamaşır dükkânından tayt almaya giren Sayan, sonrasında bir kuyumcuya girerek büyük boy cumhuriyet altını aldı.







"ARKADAŞLAR İFLAS ETTİM"







Sözcü'de yer alan habere göre; Üç adet büyük altına 15 bin tl veren Sayan, eski sevgilisi Erkan Çelik hakkında yöneltilen bütün soruları cevapsız bıraktı. Altınları yatırım amaçlı değil de yeni doğum yapan iki arkadaşına aldığını belirten şarkıcı, "Arkadaşlar iflas ettim. Çok vergi ödüyorum" şeklindeki sözleriyle isyan etti.







kaynak:haberler