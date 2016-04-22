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Vergide kötü gün müjdesi



22 Nisan 2016 Cuma - 7:43 | Son Güncelleme : 22 04 2016 - 7:44







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Vergide kötü gün müjdesi



Maliye Bakanı Ağbal, vergisini düzenli ödeyen mükelleflere, işlerinin kötü gittiği zamanlarda geciken vergi ödemeleri için 'faiz ve vade kolaylıkları' getirmeyi düşündüklerini açıkladı.







İSTANBUL Sanayi Odası I Meslek Komiteleri Ortak I Toplan tısı 'na katılan Maliye Bakanı Naci Ağbal, KDV iadesinden vergi borcuna yönelik birçok konuda yeni çalışma yapıldığı müjdesini verdi. Vergi borçlarının yeniden yapılandmlmasıyla ilgili bir çalışma yürüttüklerini belirten Ağbal, sicili temiz ve zora düşmüş mükellefe, kötü gününde vergiler konusunda destek olmak istediklerini kaydetti. Ağbal, düzenlemelerin ardından çalışmayı kamuoyuna duyuracaklarım belirterek, şunları kaydetti: "Başka ülke uygulamalarım da gözden geçiriyoruz. İnşallah genel yapılandırma taleplerini ortadan kaldıracak şekilde gerçekten iyi gününde vergisini ödeyen bir mükellefimize zor gününde verginin kendisinde, faizinde, ödeme süresinde bir takım kolaylıklar getirmeyi düşünüyoruz. Bugünkü tecü müessesesinden daha ileri bir adım. Hani sanayicimiz zaman zaman diyor ya, 'kapıyı önce bankacılar çalar, sonra maliyeciler' diye... Yani biz kapınızı bir sorun varsa yardımcı olalım diye çalmak istiyoruz."







MEMUR MAAŞ ARTISI ENFLASYONUN ÜZERİNDE







Bakan Ağbal, memurların gelir vergisiyle ilgili beklentisine ilişirin bir som üzerine "2016 memur maaşlarında önemli artışlar yaptık. Dolayısıyla inşallah memurlarımızın sosyoekonomik durumları Ak Parti Hükümetleri döneminde her zaman iyi olmuştur. Yaptığımız düzenleme 2016 yılında enflasyonun üzerinde bir düzenleme olacaktır. Dolayısıyla 2016 yılında memur maaşlan enflasyonun üzerinde artacaktır. Gelir vergisiyle ilgili bir düzenlememiz yok" yanıtını verdi. Bakan Ağbal, asgari ücret artışına destek olmak için özel sektöre 1 yıllığına 100 liralık devlet desteği getirdiklerini hatırlatan Ağbal, bu desteğin sürekli olmadığmı sadece bu yıla ait olduğunu kaydetti.



(İSO) Meslek Komiteleri Ortak Toplantısı'na katıldı







VERGİ İNCELEME SÜRESİNİ 3 YILA ÇEKİLMESİ İÇİN TALİMAT VERDİM







MALİYE Bakanı Naci Ağbal. birçok konuda yeni düzenleme calısması yapıldığı müjdesini de verdi. Maden/tas sektöründe yatırım indirimi konusunda bir çalışma yapıldığını aktaran Agbal, emisyona dayalı vergilendirme konusunda çalışma bulunduğunu söyledi. Ağbal vergi inceleme zaman asımı sürelerinin kısaltılması gerektiğini belirterek, "Bes yıllık süre uzun bir süre kesin olmamakla beraber 'bu vergi inceleme süresini 5 yıldan 3 yıla çekebilir miyiz?' diye arkadaşlara bir çalışma yapın talimatı verdim" dedi. Ağbal, KDV iadesini hızlandırma konusunda çalışma yaptıklarını söyledi. Organize Sanayi Bölgeleri'ndeki (OSB) emlak vergisi maliyetlerinin azaltılması için bir çalışma yapıldığını aktaran Ağbal, gecikme faizi oranlarıyla ilgili bir düzenleme üzerinde de çalışacaklarını kaydetti. İyi mükellefe belge dışında takdiri gösteren bir ödül verilmesi gerektiğine işaret eden Ağbal "0 konuda da çalışma yaparız" dedi. Agbal, ÖTV'de IV numaralı tablodaki ürünlere ekleme ve çıkarma konusunda değerlendirme olduğunu söyledi.







Ağbal, amortisman oranlarının düzenlenmesine ilişkin çalışma yapılması konusunda da arkadaşlara talimat verdiğini ifade etti. Gecici verginin kaldırılmasına ilişkin olarak Agbal. "Gecici vergiyi kaldıramayız. Sadece enflasyon nedeni ile gelen bir vergi değil" dedi.