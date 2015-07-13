

MALİYE Bakanı Mehmet Şimşek, Vergi Denetim Kurulu (VDK) bünyesindeki Risk Analiz Merkezince geliştirilen yeni program sayesinde riskli mükellef ve illerin tespit edileceğini bildirdi. Şimşek, "Artık, son 5 yıl içinde ikiden fazla zarar beyan eden veya vergi cenneti ülkelerle yüksek miktarlı işlem yapanlar yüksek risk grubunda değerlendirilecek" dedi.



EN DÜŞÜK RİSKLİ İLLER







Yapılan değerlendirme çalışmaları neticesinde, tüm illerin risk puanının çıkarıldığını açıklayan Şimşek, vergisel açıdan en riskli illerin Hakkâri, Kocaeli, Siirt, Diyarbakır ve İstanbul, riski en düşük olan illerin ise Ardahan, Bayburt, Muğla, Aydın ve Edirne olduğunu bildirdi. Yeni programın, elde edilen verileri vergi kayıp ve kaçağına yol açtığı düşünülen 500'den fazla risk senaryosu ile test ederek tespit yaptığını anlatan Şimşek, süreci ise şöyle özetledi: "Örneğin; şirket ortakları ile yoğun ekonomik ilişkide bulunmak, son 5 yıl içinde ikiden fazla zarar beyan etmek, 36 ay boyunca sürekli olarak devreden KDV beyan etmek, vergi cenneti olan ülkelerden yüksek alım/satımı olmak gibi hususlar yüksek riskli unsurlar olarak değerlendiriliyor. Söz konusu senaryolar tüm mükellefler için ayrı ayrı uygulanırken, her bir mükellef her bir senaryo itibari ile belli ağırlığa sahip risk puanı alıyor."