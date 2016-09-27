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vergide ceza yükü hafifliyor

VERGİDE CEZA YÜKÜ HAFİFLİYOR

Hükümet, vergi sisteminde önemli değişikliklere gidiyor. Maliye Bakanı Ağbal vergide atılacak adımları şöyle sıraladı:

Tarih : 27 Eylül 2016, 11:01
Puan Ver : Vergide Ceza Yükü Hafifliyor(0/10)


Hükümet, vergi sisteminde önemli değişikliklere gidiyor. Maliye Bakanı Ağbal vergide atılacak adımları şöyle sıraladı: Ceza yükü hafifleyecek, pişmanlık ödemesi sistemi başlayacak, geriye dönük inceleme 3 yıla düşecek, tebligat değil davet sistemine geçilecek, incelemeler online takip edilecek.








Etiketler: Vergide  Ceza  Yükü  Hafifliyor    haber

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