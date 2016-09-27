Hükümet, vergi sisteminde önemli değişikliklere gidiyor. Maliye Bakanı Ağbal vergide atılacak adımları şöyle sıraladı:



Hükümet, vergi sisteminde önemli değişikliklere gidiyor. Maliye Bakanı Ağbal vergide atılacak adımları şöyle sıraladı: Ceza yükü hafifleyecek, pişmanlık ödemesi sistemi başlayacak, geriye dönük inceleme 3 yıla düşecek, tebligat değil davet sistemine geçilecek, incelemeler online takip edilecek.