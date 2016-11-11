Yılbaşı Sonrası Sağlıklı Beslenin
Eski Futbolcular İçin Fetö İddianamesi Kabul Edildi
Fb Taraftarı Trabzonspor Deplasmanına Alınmayacak
İrem Derici'nin Zayıf Hali Takipçilerini Korkuttu
Hakkari'deki Onlarca Köpek Ölüsü Dehşete Düşürdü
İskenderun'da Fırtına Hayatı Felç Etti
Yurt Dışından Getirilen Cep Telefonuna Yeni Ücret
Kaçırılan 118 Yolculu Libya Uçağı İçin Operasyon Hazırlığı Yapılıyor
Rusya'nın İthalat Yasağı Haftaya Kalkıyor
Deaş Operasyonunda Gözaltında Olan 43 Kişi...
Hükümlü Çocuklar Hakkında Yeni Düzenleme
Şehitlerimizi Uğurluyoruz
118 Yolcusu Bulunan Libya Uçağı Kaçırıldı
Ak Parti'den Cumhurbaşkanlığı Sistemi Kılavuzu
Rusya Havalimanı'nda Sarhoş Sürücü Ortalığı Birbirine Kattı!
Yeni Dönem 1 Ocak'ta Başlıyor
Chp'de Deprem! 506 Kişiyi Üyelikten Çıkardılar
Haliç'e Buruk Veda! Tarihi Galata Köprüsü Yerinden Kaldırıldı!..
Rtük Dizilere Ceza Yağdırdı
Emniyet Müdürlüğü'ne Yönelik Eylem İçin Keşif Yapan 4 Pkk'lı Yakalandı

vergi zamları 2017 yüzde 3.83 olacak

VERGİ ZAMLARI 2017 YÜZDE 3.83 OLACAK

Motorlu taşıtlar vergisinden, emlak vergisine tabi değerlere ve pasaportlara kadar birçok mal ve hizmet için alınacak ücret 2017'de yüzde 3.83 zamlanacak.

Tarih : 11 Kasım 2016, 10:23
Puan Ver : Vergi Zamları 2017 Yüzde 3.83 Olacak(6/10)5


Gelecek yılın vergilerinin artışında esas alınacak yeniden değerleme oranını yüzde 3.83 olarak belirleyen tebliğ yayımlandı. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan Vergi Usul Kanunu genel tebliğine göre, bu oran aynı zamanda 2016 yılına ait son geçici vergi dönemi için de uygulanacak.








Etiketler: Vergi  Zamları  2017  Yüzde  383  Olacak    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER