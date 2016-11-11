VERGİ ZAMLARI 2017 YÜZDE 3.83 OLACAK
Motorlu taşıtlar vergisinden, emlak vergisine tabi değerlere ve pasaportlara kadar birçok mal ve hizmet için alınacak ücret 2017'de yüzde 3.83 zamlanacak.
Gelecek yılın vergilerinin artışında esas alınacak yeniden değerleme oranını yüzde 3.83 olarak belirleyen tebliğ yayımlandı. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan Vergi Usul Kanunu genel tebliğine göre, bu oran aynı zamanda 2016 yılına ait son geçici vergi dönemi için de uygulanacak.
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