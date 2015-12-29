

Habertürk'te yer alan habere göre: Maliye Bakanlığı'nın hazırladığı Vergi Usul Kanun Tasarısı taslağı iyi mükellefi ödüllendirirken kötü mükellefi teşviklerden mahrum bırakacak. Gelir ve kurumlar vergisini düzenli ödeyen yarım puan indirim kazanacak,Twitter elektronik ortamda büro açabilecek.







Vergisini düzenli ödeyenlere vergi indirimi, vergi yükümlülüklerini yerine getirmeyenlere yani kötü mükelleflere teşvik vermeme düzenlemesi geliyor. Maliye Bakanlığı'nın yeniden hazırladığı Vergi Usul Kanun Tasarı Taslağı'nda vergisini düzenli ödeyen gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine bu vergiler için yarım puan vergi indirimi verilecek. Kaçakçılık cezalarının ertelenmesinden vazgeçiliyor. Taslakta, vergi mahremiyetinin basın yayın yoluyla ihlali halinde gazete patronundan, yayın yönetmenine, editörden basın danışmanına kadar ceza getiriliyor.