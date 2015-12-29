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vergi yasası 2016'da değişiyor

VERGİ YASASI 2016'DA DEĞİŞİYOR

Maliye Bakanlığı'nın hazırladığı Vergi Usul Kanun Tasarısı taslağı iyi mükellefi ödüllendirirken kötü mükellefi teşviklerden mahrum bırakacak. Vergisini düzenli ödeyen indirim alacak.

Tarih : 29 Aralık 2015, 09:29
Puan Ver : Vergi Yasası 2016'da Değişiyor(7/10)9


Habertürk'te yer alan habere göre: Maliye Bakanlığı'nın hazırladığı Vergi Usul Kanun Tasarısı taslağı iyi mükellefi ödüllendirirken kötü mükellefi teşviklerden mahrum bırakacak. Gelir ve kurumlar vergisini düzenli ödeyen yarım puan indirim kazanacak,Twitter elektronik ortamda büro açabilecek.



Vergisini düzenli ödeyenlere vergi indirimi, vergi yükümlülüklerini yerine getirmeyenlere yani kötü mükelleflere teşvik vermeme düzenlemesi geliyor. Maliye Bakanlığı'nın yeniden hazırladığı Vergi Usul Kanun Tasarı Taslağı'nda vergisini düzenli ödeyen gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine bu vergiler için yarım puan vergi indirimi verilecek. Kaçakçılık cezalarının ertelenmesinden vazgeçiliyor. Taslakta, vergi mahremiyetinin basın yayın yoluyla ihlali halinde gazete patronundan, yayın yönetmenine, editörden basın danışmanına kadar ceza getiriliyor.








Etiketler: Vergi  Yasası  2016  Da  Değişiyor    haber

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