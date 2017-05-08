

Maliye Bakanı Naci Ağbal, vergi borçlarında yapılandırmayla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Ağbal, " Mayıs ayında taksitini ödemeyen bir daha yapılandırmadan yararlanamaz. Yeni yapılandırma ödenmeyen dönemlere imkan sunuyor. Bu son fırsattır. Mayıs ayı içinde borcunu ödemeyenlerle ilgili gerekli yasal işlem yapılacak" dedi.







kaynak:milliyet