VERGİ YAPILANDIRMASIYLA İLGİLİ SON DAKİKA AÇIKLAMASI
Maliye Bakanı Naci Ağbal, vergi borçlarında yapılandırmayla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
Maliye Bakanı Naci Ağbal, vergi borçlarında yapılandırmayla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Ağbal, " Mayıs ayında taksitini ödemeyen bir daha yapılandırmadan yararlanamaz. Yeni yapılandırma ödenmeyen dönemlere imkan sunuyor. Bu son fırsattır. Mayıs ayı içinde borcunu ödemeyenlerle ilgili gerekli yasal işlem yapılacak" dedi.
kaynak:milliyet
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