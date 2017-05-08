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vergi yapılandırmasıyla ilgili son dakika açıklaması

VERGİ YAPILANDIRMASIYLA İLGİLİ SON DAKİKA AÇIKLAMASI

Maliye Bakanı Naci Ağbal, vergi borçlarında yapılandırmayla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Tarih : 08 Mayıs 2017, 11:25
Puan Ver : Vergi Yapılandırmasıyla İlgili Son Dakika Açıklaması(9/10)10


Maliye Bakanı Naci Ağbal, vergi borçlarında yapılandırmayla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Ağbal, " Mayıs ayında taksitini ödemeyen bir daha yapılandırmadan yararlanamaz. Yeni yapılandırma ödenmeyen dönemlere imkan sunuyor. Bu son fırsattır.  Mayıs ayı içinde borcunu ödemeyenlerle ilgili gerekli yasal işlem yapılacak" dedi.



 



kaynak:milliyet








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