Maliye, afla ilgili dün bir tebliğ yayımladı. Buna göre; vergi ve trafik cezası borcunda ciddi oranda indirim yapılacak. Örneğin; faiziyle 1435 liraya çıkan trafik cezası, 897 liraya inecek.



Vergi, prim, trafik cezası borçlarının yeniden yapılandırılmasına imkan tanıyan yasa 27 Mayıs'ta çıkmıştı. Maliye Bakanlığı, dün bir tebliğ yayımlayarak yasanın nasıl uygulanacağını örnekleriyle açıkladı. Buna göre; borçlular bağlı oldukları vergi dairesinden veya "gib.gov.tr" internet adresinden 30 Haziran'a (dahil) kadar başvuru yapabilecek.







TRAFİKTE AVANTAJ BÜYÜK







Kanunla 73 milyarlık borç yapılandırılacak. Af, 31 Mart 2017 tarihinden önce kesilip kesinleşen ancak zamanında ödenmeyen borçları kapsıyor. Yasayla, peşin ödemeyi seçen faizden kurtulacak. Örneğin; 14 Nisan 2016'da bir kişiye alkollü araç kullanmaktan 844 lira trafik cezası kesilsin. Bu cezanın 26 Mayıs 2017 itibarıyla faizi 591 lira.







kaynak:sabah