İstanbul Vergi dairesinde görevli bir müfettiş, bir inşaat firması yetkilisinden rüşvet alırken Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince suçüstü yakalandı.

KAMERALARA YAKALANDI

Müfettişin inşaat firması ile 2 milyon TL'lik rüşvet pazarlığı yaptığı ve paranın 250 bin TL'sini alırken yakalandığı belirtildi. Rüşvet operasyonu kameralara da yansıdı.

Kaynak: haberinburada