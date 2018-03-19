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Vergi Kaçırdığı İddia Edilen Ronaldo, 25 Milyon Euro Ödemeyi Kabul Etti
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Vergi Kaçırdığı İddia Edilen Ronaldo, 25 Milyon Euro Ödemeyi Kabul Etti

VERGİ KAÇIRDIĞI İDDİA EDİLEN RONALDO, 25 MİLYON EURO ÖDEMEYİ KABUL ETTİ

İspanya Hazinesinin vergi kaçırdığı iddiasıyla mahkemeye verdiği Ronaldo uzlaşma yoluna giderek 25 Milyon 693 bin 315 euro ödemeyi kabul etti.

Tarih : 19 Mart 2018, 18:20
Puan Ver : Vergi Kaçırdığı İddia Edilen Ronaldo, 25 Milyon Euro Ödemeyi Kabul Etti(5/10)1

İspanya Hazinesi'nin 14 milyon 768 bin 897 euro vergi kaçırdığı iddiasıyla mahkemeye verdiği Real Madrid'in yıldızı Cristiano Ronaldo, uzlaşma yoluna gitmeye karar verdi. Önceleri vergi kaçırdığı iddialarını reddeden ve hakkını mahkemede savunma kararı alan Cristiano Ronaldo, kulislerden hapis cezası alacağı yönündeki haberlerin artması üzerine geri adım attı.

25 MİLYON ÖDEMEYİ KABUL ETTİ

Avukatının da uzlaşma yoluna gidilmesini önerdiği Cristiano Ronaldo, bu teklifi kabul etti. Boş çeke imza atarak avukatına teslim eden Cristiano Ronaldo, hapis cezasından kurtulmayı planlıyor. İspanyol El Mundo gazetesi, Cristiano Ronaldo'nun hapis cezası korkusu nedeniyle İspanya Vergi Dairesi ile anlaşma yolu aradığı ve davayı kapatmak için bir teklif sunduğunu yazdı. Ronaldo'nun İspanya Vergi Dairesi'ne sunduğu ilk teklifin kabul edilmediği, Portekizli yıldızın bunun üzerine yeni bir teklif sunduğu öğrenildi. Ronaldo'nun avukatı, İspanya Hazinesi'nin davadan çekildiğini ve hapis cezası talebini geri çektiğini' beyan etmesi halinde vergi cezasının tamamını yani 25 milyon 693 bin 315 euro'yu ödemeyi kabul ettiği belirtiliyor.

RONALDO'NUN TEKLİFİ VERGİ DAİRESİNE GÖNDERİLECEK

Boş bir çek imzalayıp avukatına teslim eden Ronaldo'nun teklifi, İspanya Hazinesi kabul ederse İspanya Vergi Dairesi'ne gönderilecek. Çeke yazılacak tutarın ise yıldız futbolcunun vergi cezası olarak belirlenen 25 milyon 693 bin 315 euro yazılacak.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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