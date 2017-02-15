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vergi indirimi kabul edildi

VERGİ İNDİRİMİ KABUL EDİLDİ

Gelir Vergisi Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin ilk 4 maddesi kabul edildi.

Tarih : 15 Şubat 2017, 11:24
Puan Ver : Vergi İndirimi Kabul Edildi(7/10)8


Gelir Vergisi Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin ilk 4 maddesi kabul edildi. Teklifle, Gelir Vergisi Kanunu'nun 121. Maddesi "Vergiye uyumlu mükelleflere vergi indirimi" başlığıyla yeniden düzenleniyor.



Buna göre, ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle gelir  vergisi mükellefi olanlar ile finans, bankacılık ve sigortacılık sektörlerinde  faaliyet gösterenler hariç olmak üzere kurumlar vergisi mükelleflerinden,  belirlenen şartları taşıyanların yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannameleri  üzerinden hesaplanan verginin yüzde 5'i, ödenmesi gereken gelir veya kurumlar  vergisinden indirilecek. Hesaplanan indirim tutarı, her hal ve takdirde 1 milyon liradan fazla  olamayacak.



İndirilecek tutarın ödenmesi gereken vergiden fazla olması durumunda  kalan tutar, yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannamesinin verilmesi gereken  tarihi izleyen bir tam yıl içinde mükellefin beyanı üzerine tahakkuk eden diğer  vergilerinden mahsup edilebilecek. Bu süre içinde mahsup edilemeyen tutarlar ret  ve iade edilmeyecek.








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