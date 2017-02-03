Bugün Bakanlar Kurulu tarafından Resmi Gazete'de yayımlanan "Beyaz eşyaya ÖTV, konuta KDV düzenlemesi" kararının ardından, Türkiye'nin önde gelen beyaz eşya, konut ve mobilya firmaları konuyla ilgili açıklama yaptı.



Bugün Resmi Gazete'de 9759 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yayınlanan elektrikli ev aletleri ve beyaz eşyada yüzde 6,7 olan ÖTV oranının 30 Nisan'a kadar sıfırlanmasına yönelik kararını, sektör açısından olumlu karşılıyoruz ve tüketici için önemli bir fırsat olduğunu düşünüyoruz.



Özellikle döviz kuru ve maliyetlerin yükseldiği bir dönemde yaşanabilecek fiyat artışları karşısında tüketici de önemli bir avantaj yakalamıştır.



Türkiye'nin lider beyaz eşya firması Arçelik A.Ş. olarak, biz de ÖTV'nin sıfırlanması kararı çerçevesinde, bu indirimi fiyatlarımıza yansıtarak, tüketicilerimizin satın alma gücüne destek vermeye devam edeceğiz.







Fiyatların düşmesiyle beraber özellikle Mayıs ve Haziran aylarında yoğunlaşan evlilik ve çeyiz alışveriş talebinin öne çekileceğini tahmin ediyoruz.



Her evin temel ihtiyacı olan beyaz eşyada sektörünün çağrılarına cevap veren bu önemli gelişme ülke ekonomisine katkı sağlayan bir adım oldu.



KDV İNDİRİMİ KONUTTA DA OLUMLU YANKILANDI



Bakanlar Kurulu kararıyla, KDV'ye getirilen düzenleme ile konut sektöründen olumlu mesajlar geliyor. Gayrimenkul danışmanlık şirketinin ülke başkanı Gökhan Taş, düzenlemenin sektörü rahatlatacağını belirtti.







Yapı ruhsatı 1 Ocak 2013 ile 31 Aralık 2016 arasında alınmış konut inşaat projeleri ile kamu tarafından ihalesi 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren yapılan konut inşaatı projelerinde; metrekare vergi değeri 500 TL - bin TL arasında olan konutların tesliminde yüzde 8 KDV uygulanması hüküm altına alındı. Gayrimenkul danışmanlık şirketi Coldwell Banker'ın Türkiye Ülke Başkanı Gökhan Taş, yaptığı değerlendirmede düzenlemenin sektörü rahatlatacağını belirterek konut satışlarının artacağını dile getirdi. Taş şunları kaydetti: "Sektör temsilcilerinin en önemli beklentisi konutta KDV oranlarının düşürülmesiydi. Bu nedenle hükümetten bir KDV indirimi bekleniyordu. Ve bu gerçekleşti.



"KDV İNDİRİMİ SEKTÖRÜ RAHATLATIR, 1.5 MİLYON KONUT SATIŞI GELİR"



Bu kapsamda, metrekare vergi değeri bin TL ve üzeri konutların tesliminde uygulanacak KDV oranı da yüzde 18 olacak. Bugün yapı ruhsatı 1 Ocak'tan sonra alınan konut inşaatı projeleri ile kamu tarafından ihalesi 1 Ocak'tan itibaren yapılacak konut inşaatı projelerinde ise metrekare vergi değeri bin TL ile 2 bin TL arasında olan konutların tesliminde yüzde 8, 2 bin TL üzerinde olan konutların tesliminde de yüzde 18 KDV uygulanacak. Şimdi satışlarda 1.5 milyon rekorunun kırılmasına kesin gözüyle bakabiliriz. Metrekare vergi değeri bin TL ile 2 bin TL arasında olan konutların tesliminde yüzde 8 vergi uygulaması sosyal konutların satışını artıracaktır. Bu indirimin, düşük ve dar gelirli vatandaşlarımızın konut alımında



"KDV İNDİRİMİ NAKİT GİRDİSİ SAĞLAR"



Taş, devletin KDV konusunda destek vermesinin sektörün canlanması için önemli derecede etkili olacağını dile getirerek "Bu destek sektörün nakit akışına katkı sağlar ve sektörde rahatlama olur. Tapu harçlarının da alıcı ve satıcıdan yüzde 0,5 alınmak üzere yüzde 1'e düşürülürse konut satışlarında canlanma artacaktır" dedi.







"STOK 5 BİN LİRADAN PAHALI EVLERDE"







Araştırmalara göre, konut üretim ve stokunun metrekaresi 5 bin liradan pahalı evlerde yoğunlaştığına dikkat çeken Gökhan Taş, "Metrekaresi 2 bin liradan ucuz evlerin pastadan en küçük dilimi alan bölüm olduğunu görüyoruz. Araştırma sonuçlarına göre İstanbul'da 212 bin konutun 3 bini 2 bin liradan ucuz, 43 bin 600'ü 2-3 bin bandında, 55 bini 3-4 bin bandında, 33 bin 300'ü 4-5 bin bandında, 76 bin 800'ü ise 5 bin liradan pahalı satışa çıktı. Stoklarda da benzer bir tablo oluştu. Uygun fiyatlı evlerde satış daha hızlı gerçekleşirken, ortalama metrekare satış fiyatı 9 bin 500 lira olan evlerde stok birikti. Bu stoğu eritmek için de adımlar atılmalı" diye konuştu.



"MOBİLYADA KDV'NİN YÜZDE 8'E DÜŞMESİ SEKTÖRÜ HAREKETE GEÇİRECEK"



Türkiye Mobilya Sektör Meclisi Başkanlığını sürdüren, aynı zamanda bünyesinde Doğtaş ve Kelebek Mobilya gibi önemli markaları barındıran Doğanlar Yatırım Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Davut Doğan, mobilyada KDV oranının yüzde 8'e düşmesinin sektör açısından çok önemli bir gelişme olduğunu söyledi.



Davut Doğan yaptığı açıklamada: "Mobilya sektörünün sorun ve çözüm önerilerine 10. Kalkınma Planı'nda da yer vermiştik. Sektörde çok fazla firma var. Yüzde 50 kadar da kayıt dışılık olduğunu öngörüyoruz. Haksız rekabetin ve kayıt dışılığın önlenmesi için KDV indiriminin gerekliliğini her platformda dile getirdik. Ürettiğimiz mobilyaların yüzde 60'ı koltuk, kanepe ve yataktan oluşuyor. Aldığımız kumaş ve tekstil ürünlerinde KDV yüzde 8 olduğu için mobilya sektöründe de KDV'nin yüzde 8'lere düşürülmesi durumunda, haksız rekabetin kalkacağını ve devletin kurumlar vergisinden dolayı gelirlerinin artacağını vurgulamıştık.



Bakanlar Kurulu'nun kararıyla mobilyada KDV'nin yüzde 8'e indirilmesini sevinçle karşılıyoruz. Bu karar mobilya sektörünü harekete geçirecektir. 30 Nisan'a kadar sürecek bu uygulamanın devam etmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bununla ilgili de taleplerimizi ileteceğiz.” dedi.



"MOBİLYA SEKTÖRÜ TEŞVİK EDİLİRSE; TÜRKİYE'NİN LOKOMOTİF SEKTÖRLERİ ARASINA GİRER"



Türk mobilya sektöründe, ithalatın 3 katı kadar ihracat yapıldığını belirten Davut Doğan; “Sektörümüz, dış ticaret açığı vermeyen bir sektör. Şu anda dünya üretim sıralamasında 17'nci sıradayız. Ancak, sektör desteklenir ve rekabet gücü arttırılırsa, dünyada ilk 5'te yer alabiliriz. Mobilya sektörü ayrıca sosyal ve göçü önleyen bir sektör. Türkiye'nin her yöresinde bir mobilya imalatçısı görebilirsiniz. Ancak, vergi kaçaklarının önlenmesi ve haksız rekabet için sektörde KDV yüzde 8'de kalmalıdır. Mobilya sektörünün teşvik edilmesiyle, Türkiye için yeni lokomotif sektörlerden biri mobilya olacaktır." dedi.







kaynak:habertürk



