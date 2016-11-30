VERGİ DAİRELERİNDE 'İLK TAKSİT' YOĞUNLUĞU
Vergi borcu yapılandırılmasında ilk taksidin son günü olması nedeniyle vergi daireleri veznelerinde yoğunluk yaşandı.
Her türlü vergi ve vergi cezaları, gecikme faizleri ve zamları, gümrük vergileri, trafik, askerlik, nüfus, seçim, karayolu geçiş ücreti RTÜK idari para cezaları, Yurt-Kur öğrenim ve katkı kredisi ile SGK ve belediyelere olan borçları düzenleme kapsamında borcunu yapılandıran mükellefler ilk taksitin yatırılma süresinin son günü için vergi dairelerine geldi.
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