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vergi dairelerinde 'ilk taksit' yoğunluğu

VERGİ DAİRELERİNDE 'İLK TAKSİT' YOĞUNLUĞU

Vergi borcu yapılandırılmasında ilk taksidin son günü olması nedeniyle vergi daireleri veznelerinde yoğunluk yaşandı.

Tarih : 30 Kasım 2016, 17:35
Puan Ver : Vergi Dairelerinde 'ilk Taksit' Yoğunluğu(7/10)6


Her türlü vergi ve vergi cezaları, gecikme faizleri ve zamları, gümrük vergileri, trafik, askerlik, nüfus, seçim, karayolu geçiş ücreti RTÜK idari para cezaları, Yurt-Kur öğrenim ve katkı kredisi ile SGK ve belediyelere olan borçları düzenleme kapsamında borcunu yapılandıran mükellefler ilk taksitin yatırılma süresinin son günü için vergi dairelerine geldi.








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