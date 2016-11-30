

Her türlü vergi ve vergi cezaları, gecikme faizleri ve zamları, gümrük vergileri, trafik, askerlik, nüfus, seçim, karayolu geçiş ücreti RTÜK idari para cezaları, Yurt-Kur öğrenim ve katkı kredisi ile SGK ve belediyelere olan borçları düzenleme kapsamında borcunu yapılandıran mükellefler ilk taksitin yatırılma süresinin son günü için vergi dairelerine geldi.