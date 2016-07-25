Vergi ve varlık barışı teklifi verginin peşin ödenmesi halinde kişilerin şimdiye kadar işlemiş ceza ve faizlerinin yaklaşık yüzde 72'sini silecek. Taksitle ödemede de yüzde 43'lük avantaj sağlanacak.



Vergi ve prim borçlarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin düzenlemeden, trafik cezaları ile motorlu taşıtlar vergisi ve emlak vergisi borcu bulunan vatandaşlar da yararlanacak. Yapılandırma sırasında borçların asıllarının tamamı tahsil edilecek. Gecikme cezasının ise peşin ödeme yapıldığı takdirde yüzde 72'si silinecek. Vergi ve prim borcu bulunan 13 milyon kişinin 162 milyar lira tutarındaki borçlarının yeniden yapılandırılmasına olanak sağlayan yasa teklifi AK Parti grup başkanvekillerinin imzasıyla TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Teklifte, toplumun her kesimini ilgilendiren düzenlemeler yer alıyor.