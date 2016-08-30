Beyan edilmemiş veya eksik beyan edilmiş gelirlerini af kapsamında Maliye'ye bildiren ceza ve faiz ödemeyecek. Ayrıca vergi incelemesinden doğacak para cezasından da kurtulacak



Beyan edilmemiş veya eksik beyan edilmiş gelirlerini af kapsamında Maliye'ye bildiren ceza ve faiz ödemeyecek. Ayrıca vergi incelemesinden doğacak para cezasından da kurtulacak



Matrah ve vergi artırımında bulunan mükellefler hakkında 6736 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten (19 Ağustos 2016) önce başlanılmış olan vergi incelemelerinin 30 Eylül 2016 tarihine kadar sonuçlandırılması gerekiyor. İncelemenin 30 Eylül'e kadar sonuçlandıramaması durumunda, vergi incelemeleri bulunduğu aşamada kalacak, devam ettirilmeyecek ve mükellef sadece artırdığı matrah üzerinden hesaplanan vergileri ödemeyi kabul ederek ilgili bir daha incelenmeyecek.