Vergi borcu yapılandırılmasına imkan tanıyan düzenlemeye başvuru tarihi 25 Kasım'da son buluyor. Peki vergi borcu yapılandırma nasıl yapılır? İşte bilmeniz gereken her şey...



Vergi borcunda milyonlarca vatandaşı ilgilendiren yapılandırma uygulamasında başvuru süresinde son günlere girildi.







31 Ekim'de biten başvuru süresinde yeni tarih 25 Kasım olarak açıklanmıştı.







İşte borç yapılandırma hakkında bilmeniz gerekenler...







HANGİ BORÇLARI KAPSIYOR?







Her türlü vergi ve vergi cezaları, gecikme faizleri ve zamları, gümrük vergileri, trafik, askerlik, nüfus, seçim, karayolu geçiş ücreti RTÜK idari para cezaları, YURT-KUR öğrenim ve katkı kredisi borçları, SGK ve belediyelere borçlar düzenleme kapsamında yer alıyor.







kaynak:posta