VERGİ BORCU OLANLARA ŞOK MALİYE HAREKETE GEÇTİ!
Maliye Bakanlığınca, 250 bin lira ve üzerinde vergi borcu bulunan mükelleflerin isimleri, Türkiye genelindeki vergi dairelerinde ve Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinde ilan edilecek.
Maliye Bakanlığınca, her bir vergi dairesine 250 bin lira ve üzerinde borcu bulunan veya bu tutar ve üzerinde kesinleşen vergi ve cezasını ödemeyen mükelleflerin listesi, 1-25 Ağustosta Türkiye genelindeki vergi dairelerinde, 11-25 Eylül'de ise Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet sitesinde ilan edilecek
Maliye Bakanlığının Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, Resmi Gazetede yayımlanarak, yürürlüğe girdi. Buna göre, her bir vergi dairesine 250 bin lira ve daha fazla borcu olan veya bu tutar ve üzerinde kesinleşen vergi ve cezası bulunan mükelleflerin isimleri ilan edilecek. İsim listeleri, 1-25 Ağustosta Türkiye genelindeki vergi dairelerine asılacak, 11-25 Eylül tarihlerinde ise Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinde duyurulacak.
kaynak:internethaber
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