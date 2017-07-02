

Maliye Bakanlığınca, her bir vergi dairesine 250 bin lira ve üzerinde borcu bulunan veya bu tutar ve üzerinde kesinleşen vergi ve cezasını ödemeyen mükelleflerin listesi, 1-25 Ağustosta Türkiye genelindeki vergi dairelerinde, 11-25 Eylül'de ise Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet sitesinde ilan edilecek







Maliye Bakanlığının Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, Resmi Gazetede yayımlanarak, yürürlüğe girdi. Buna göre, her bir vergi dairesine 250 bin lira ve daha fazla borcu olan veya bu tutar ve üzerinde kesinleşen vergi ve cezası bulunan mükelleflerin isimleri ilan edilecek. İsim listeleri, 1-25 Ağustosta Türkiye genelindeki vergi dairelerine asılacak, 11-25 Eylül tarihlerinde ise Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinde duyurulacak.











kaynak:internethaber