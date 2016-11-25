Geçmişe yönelik vergi borçlarının yapılandırılmasına ilişkin 6736 Sayılı Kanundan yararlanmak için son gün bugün. Vergi daireleri saat 21:00'e kadar başvuruları kabul edecek.



Yapılandırma kanunundan faydalanmak isteyenlerin başvuru yapabilmesi için 25 Kasım Cuma (Bugün) son gün. Öte yandan, yapılandırılan borçların, peşin yada ilk iki taksit ödeme tarihlerinde herhangi bir değişiklik olmayıp ödemelerin 30 Kasım 2016 tarihine kadar yapılması gerekiyor.



Bugün yapılandırma başvurusu için son gün olması dolayısıyla taleplere cevap verebilmek için Türkiye genelinde vergi dairelerinin akşam saat 21.00'e kadar hizmet verecek. Vatandaşlar, saat 24.00'e kadar da www.gib.gov.tr adresinden başvurularını yapabilecek.







kaynak:sözcü