Hükümlü Çocuklar Hakkında Yeni Düzenleme
Şehitlerimizi Uğurluyoruz
118 Yolcusu Bulunan Libya Uçağı Kaçırıldı
Ak Parti'den Cumhurbaşkanlığı Sistemi Kılavuzu
Rusya Havalimanı'nda Sarhoş Sürücü Ortalığı Birbirine Kattı!
Yeni Dönem 1 Ocak'ta Başlıyor
Chp'de Deprem! 506 Kişiyi Üyelikten Çıkardılar
Haliç'e Buruk Veda! Tarihi Galata Köprüsü Yerinden Kaldırıldı!..
Rtük Dizilere Ceza Yağdırdı
Emniyet Müdürlüğü'ne Yönelik Eylem İçin Keşif Yapan 4 Pkk'lı Yakalandı
Aselsan'dan 200 Milyon Dolarlık Sözleşme
Putin'den Karlov Suikastıyla İlgili Açıklama
Liseli Elif, Okula Giderken Çöken Duvarın Altında Kaldı
İşte Yılın Transferi! 70 Milyon Euro
Abd Büyükelçisi Bass: Suçlamaları Reddediyoruz
Türkiye'de Konut Satışı Yüzde 25,1 Arttı
Beşiktaş'ın Yeni Transferi Ryan Babel'in Maliyeti!..
Donald Trump'ın 'müslüman' Planı!
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Hp Elite X3, Elite Slice Ve Hp Z2 Mini Ortaya Çıktı

vergi borcu olanlar dikkat: bugün son !

VERGİ BORCU OLANLAR DİKKAT: BUGÜN SON !

Geçmişe yönelik vergi borçlarının yapılandırılmasına ilişkin 6736 Sayılı Kanundan yararlanmak için son gün bugün. Vergi daireleri saat 21:00'e kadar başvuruları kabul edecek.

Tarih : 25 Kasım 2016, 12:50
Puan Ver : Vergi Borcu Olanlar Dikkat: Bugün Son !(7/10)7


Yapılandırma kanunundan faydalanmak isteyenlerin başvuru yapabilmesi için 25 Kasım Cuma (Bugün) son gün. Öte yandan, yapılandırılan borçların, peşin yada ilk iki taksit ödeme tarihlerinde herhangi bir değişiklik olmayıp ödemelerin 30 Kasım 2016 tarihine kadar yapılması gerekiyor.



Bugün yapılandırma başvurusu için son gün olması dolayısıyla taleplere cevap verebilmek için Türkiye genelinde vergi dairelerinin akşam saat 21.00'e kadar hizmet verecek. Vatandaşlar, saat 24.00'e kadar da www.gib.gov.tr  adresinden başvurularını yapabilecek.



 



kaynak:sözcü








Etiketler: Vergi  Borcu  Olanlar  Dikkat  Bugün  Son      haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER