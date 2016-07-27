

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, özel bir televizyon kanalında verdiği röportajda, Meclis'te görüşmeleri devam eden vergi ve sigorta kredi borçlarının faizlerinde yapılacak olan yüzde 20'lik indirimi vatandaşların ve iş adamlarının iyi değerlendirmesi gerektiğini söyledi. Bakan Elvan, bu yeniden yapılandırma kapsamında vatandaşların vergi borçlarını ödemelerinin hem ulusal ekonomiye katkısı olacağını hem de kendileri açısından son derece avantajlı olacağını kaydetti.







Kalkınma Bakanı, “Rusya'dan sezon kapanmadan yüksek miktarda turist bekliyoruz, ilişkilerin iyileştirilmesinin ihracata da katkısı olacak. Darbe girişimine karşın kur, faiz ve borsadaki kayıpların sınırlı kalması Türk ekonomisinin ne kadar güçlü olduğunun iyi bir kanıtı oldu. Ekonomi üzerinde başlangıçta belirsizlik yaşanması normal bu hafta itibarıyla herşey normala dönecektir” diye devam etti.







Elvan, “S&P'nin not indirimi kararı son derece aceleci, gözlem yapılmadan verilen bir karar. Kısa vadeli borçların çevrilmesi konusunda da herhangi bir sıkıntı görmüyoruz” dedi.