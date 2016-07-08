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vergi borçlularına ikinci şans geliyor !

VERGİ BORÇLULARINA İKİNCİ ŞANS GELİYOR !

Maliye Bakanı Naci Ağbal, vergi ve prim borçlarını geçmişte taksitlendirdikleri halde ödeyemeyen vatandaşlara ikinci bir imkan tanınacağını, taksitlerini ödemeleri durumunda bu kişilerin yeniden sisteme dahil olabileceklerini bildirdi.

Tarih : 08 Temmuz 2016, 12:57
Puan Ver : Vergi Borçlularına İkinci Şans Geliyor !(8/10)5


Ağbal, 2014 yılının Ağustos ayında çıkarttıkları 6552 Sayılı Kanun ile prim ve vergi borçlarının taksitlendirilmesine imkan sağladıklarını hatırlattı.



Bu uygulamayla vergisini, sosyal güvenlik primini süresinde ödemeyenlere 36 aya kadar taksit olanağı getirdiklerini anlatan Ağbal, uygulamadan yararlanan bir grup mükellefin, imkanları olmaması nedeniyle taksitlerini ödeyemediklerini ve haklarını kaybettiklerini söyledi.



Ağbal, tekrar sisteme dahil olmak isteyen mükellefler bulunduğunu belirterek, "Vergi ve prim borçlarının yeniden yapılandırılması esnafın epeydir bizden talep ettiği bir konu. Bu talebi karşılamak amacıyla yasal düzenleme yoluna gittik." diye konuştu.



Hazırladıkları yasal düzenlemeyle esnafın talebini karşılamanın önünü açtıklarını dile getiren Ağbal, şöyle devam etti:



"Yapacağımız yasal düzenlemeyle geçmişte taksitlerini ödemeyenlere bir hak getiriyoruz. Geçmişte ödeyemedikleri taksitleri ödemeleri durumunda bu kişilerin yeniden sisteme dahil olmasına imkan tanınacak ve bundan sonra kalan taksitlerini de ödeyebilecekler. Böylelikle vergi borcundan dolayı, prim borcundan dolayı ödeyecekleri rakam aşağıya gelecek."



En az 3 milyon vatandaş başvuruda bulunabilecek








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