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Vergi beyannamelerinde yeni tarih belirlendi

VERGİ BEYANNAMELERİNDE YENİ TARİH BELİRLENDİ

Ekim-Kasım-Aralık 2017 Dönemine Ait Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyanname Verilme Süresi 19 Şubat Pazartesi Günü Sonuna Kadar Uzatıldı.

Tarih : 12 Şubat 2018, 19:10
Puan Ver : Vergi Beyannamelerinde Yeni Tarih Belirlendi(10/10)6

Geçen yılın 4. geçici vergi dönemine (ekim-kasım-aralık) ait gelir ve kurum geçici vergi beyannamelerinin verilme süresi 19 Şubat Pazartesi günü sonuna kadar uzatıldı.

Konuya ilişkin duyuru, Gelir İdaresi Başkanlığının (GİB) internet sitesinde yayımlandı.

Buna göre, 14 Şubat sonuna kadar verilmesi gereken 2017 yılı 4. geçici vergi dönemine ait gelir ve kurum geçici vergi beyannamelerinin süreleri 19 Şubat Pazartesi sonuna kadar uzatıldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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