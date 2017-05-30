

Borcunu yapılandıran mükelleflerin ikinci taksidi için son gün yarın. Ödemesini aksatan düzenlemeden yararlanma hakkını kaybedecek. Tüm vergi daireleri ile kamu bankalarının gece yarısına kadar hizmet verdiğini söyleyen Maliye Bakanı Ağbal, "Vatandaş bu son şansı iyi değerlendirsin" çağrısında bulundu.







kaynak:ahaber