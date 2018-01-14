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Verem ve SSPE Hastalarına Tedavi ve Bakım İçin Ayda bin 683 Lira Verilecek

VEREM VE SSPE HASTALARINA TEDAVİ VE BAKIM İÇİN AYDA BİN 683 LİRA VERİLECEK

Sağlık Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının imzaladığı protokol ile Türkiye'de 4 bin 300'e yakın verem ve SSPE hastasına her ay bin 83 TL tedavi, 600 TL de bakım desteği verilecek.

Tarih : 14 Ocak 2018, 20:40
Puan Ver : Verem Ve Sspe Hastalarına Tedavi Ve Bakım İçin Ayda Bin 683 Lira Verilecek(8/10)4

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı ile imzalanan "Ağır Kronik Hastalıklar Yardım Programına ilişkin "uygulamanın kılavuzunu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığı ile Türkiye'deki bütün valilik ve kaymakamlıklara gönderdi. Protokol ile Türkiye'de 4 bin 300'e yakın tüberküloz ve SSPE hastasına her ay 1083 TL tedavi desteği, bakım için desteğe ihtiyaç duyanlara da ayrıca 600 TL verilmesi kararlaştırıldı.

"MADDİ DESTEK SAĞLANACAK"

Yazıda, halen 40 farklı türde sosyal yardım ve proje yardımlarına devam edildiği hatırlatılırken Türkiye ve dünyada ağır kronik ve bulaşıcı hastalıkların bireysel ve toplumsal sağlığı tehdit ettiği, bu durumun hastalarda mali ve psiko-sosyal yönden de kayıplara neden olduğu vurgulandı. Yazıda, "Birçok özelliği ile dünya çapında ilk olma özelliği taşıyan programın ilk aşamasında tüberküloz ve kızamık mikrobunun yol açtığı bir beyin hastalığı olan SSPE ile mücadele eden yoksul vatandaşlarımıza düzenli nakdi destek sağlanacaktır" denildi.

Yeni uygulamayla hastalıkla mücadele eden ve tedavi süreçlerini evlerinde sürdüren hasta ve ailelerinin zorlu mücadelede yanlarında olmasının hedeflendiği kaydedildi.

BAKIMLARINI YATAĞA BAĞLI SÜRDÜRENLERE 600 TL VERİLECEK

Dünyada her yıl 9 milyon kişinin tüberküloz hastalığına yakalandığı 1 milyon 700 bin kişinin öldüğü, hastalığı Avrupa'da tahmini görülme sıklığının 100 binde 36, Türkiye'de 100 binde 15'e geriletildiği vurgulandı. SSPE hastalarının yatağa bağımlı ve evlerinde sürekli olarak tıbbi cihaz kullanmaları gerektiği ifade edilirken bunlara aylık 1083 TL ödeme yapılacağı, bakımlarını yatağa bağlı sürdürenlere ek olarak aylık 600 TL verileceği ifade edildi.

UYGULAMA BAŞLADI

Avcılar Kaymakamı Hulusi Doğan, tüberküloz ve SSPE hastalarına nakdi yardım programına başladıklarını söyledi. DHA muhabirine uygulama hakkında bilgi veren Kaymakam Doğan, "Tüberküloz ve SSPE hastalarının kişi başı gelirleri 960 TL'nin altındaysa bunlara her ay düzenli olarak nakdi yardımda bulunacağız. Yardımlar hastalıkları süresince devam edecek.Bu yıl için 1083 TL bu yıl için yardım edilecek. Hastanın yatalak ve birileri tarafından bakılması durumundaysa bunlara ilaveten doktor raporu ile 600 TL daha verilecek. Bu hastalığa iyi tedavi ve iyi beslenme, dolayısı ile maddi destek gerekiyordu. Hükümetimizin aldığı kararla bu programı sosyal devlet ilkesi gereği başlatmış bulunmaktayız. Tüberküloz ve SSPE hastalarının en kısa sürede incelemesini yaparak maddi yardım sağlanması için karar alacağız" dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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