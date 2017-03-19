Yazılı Durum Özelliği Whatsapp'a Geri Geliyor
Htc, Haftaya Yeni Bir Ürün Tanıtacak
Venus 5000 : Vestel Ve Turkcell'den Güçlü İşbirliği
Samsung Galaxy Tab S3 Fiyatı Belli Oldu
Kullanıcılara Yeni Çıkan Albümleri Geç Sunabilir
Galaxy S8 Kamerası En İyisi Olacak!
Şafak Operasyonu: 39 Gözaltı
Trafik Sigortasında Tavan Fiyat Uygulamasına Geçiliyor
Başkent Elektrik'ten 3 İl İçin Elektrik Kesintisi Uyarısı
300 Polisle Asayiş Uygulaması
3 Bölgede Sokağa Çıkma Yasağı İlan Edildi
A Milli Takım'ın Aday Kadrosu Açıklandı!
15 Temmuz Şehidinin Babası: Bunlar Asılacak Yoksa ...
Mhp Lideri Bahçeli İlk Anayasa Mitinginde Konuşuyor
Hadise, Oynayacağı Reklam Filminden 2 Milyon Tl Alacak
Diyarbakır'da Nevruz Kararı Belli Oldu
Gerçekten Ekmek Zararlı, Lahmacun Yararlı Mı?
Kosgeb İçin Bankalara 3. Kez Çağrı!
Abd'den İngiliz Hükümetine Özür Yok
Ankara'da 3 Yeni Ağır Ceza Mahkemesi Göreve Başlıyor

venus 5000 : vestel ve turkcell'den güçlü işbirliği

VENUS 5000 : VESTEL VE TURKCELL'DEN GÜÇLÜ İŞBİRLİĞİ

Geçtiğimiz yıl 4.5G deneyimini yerli üretimin gücü ile kullanıcıya sunan Türkiye'nin iki teknoloji devi Vestel ve Turkcell, Venus 5000 ürünü ile tüketicinin karşısına çıktı.

Tarih : 19 Mart 2017, 16:33
Puan Ver : Venus 5000 : Vestel Ve Turkcell'den Güçlü İşbirliği(10/10)9


Vestel mühendisleri tarafından Turkcell için özel olarak tasarlanan ve üretilen, Vestel'in giriş segmentindeki Venus 5000 , 5 inç HD ekran, 4 çekirdekli işlemci, 8 MP arka, 5 MP ön kamera ve 2230 mAh bataryası ve uygun fiyatı ile kullanıcıya sunuluyor. Turkcell'lilere özel aylık 28 TL'den başlayan fiyatı ile Venus 5000; Turkcell portföyündeki 5 inç ekran büyüklüğüne sahip en uygun fiyatlı 4.5G uyumlu telefon olma özelliğine sahip. Turkcell'in BiP, fizy, lifebox, TV+; Hesabım ve Akademi gibi popüler servislerinin yüklü olarak geldiği akıllı telefonu alanlar fizy ve TV+ servislerinden de 2 ay boyunca ücretsiz olarak yararlanabiliyor.



 Venus 5000 ile Engeller Ortadan Kalkıyor



Vestel'in Turkcell için özel olarak ürettiği Venus5000 modeli bir görme engelli için kutusundan çıkarıldığı andan itibaren kolayca aktive edilebilen erişilebilirlik modu ile çalışıyor. Cihazın üzerinde hazır olan erişilebilirlik uygulaması ile görme engelliler veya az görenler telefonlarını rahatça kullanabiliyorlar. Venus 5000‘da yer alan Google'ın Talkback uygulaması; görme engelli akıllı telefon kullanıcıları telefonlarının ekranlarında bastıkları menü isimlerini ve metin kutularını kullanıcılar için otomatik olarak sesli şekilde okuyarak kullanıcıların hayatını kolaylaştırıyor.



Venus 5000 / Özellikleri




  • Vestel tarafından Turkcell için üretilen Venus 5000, 5.0 inç HD IPS ekran; 4 çekirdekli işlemci, 2 GB RAM ve 16GB dahili depolama kapasitesine sahip.


  • Venus 5000'da ayrıca pil kapasitesi 2230mAh seviyesine artırılarak daha uzun kullanım süresi sağlanıyor. Venus 5000'ın depolama alanı SD kart ile 32 GB'a kadar arttırılabiliyor.


  • Cihaz, 8MP arka ve 5MP ön kamerası ve ışık sensörü ile güçlendirilmiş. HDR, filtreleme ve özel çekim; panoramik çekim ve hızlı otomatik odaklama ile başarılı fotoğraf ve video çekimi ile kullanıcılarının bu yöndeki ihtiyaçlarına da cevap veriyor.


  • Venus 5000 2GB; 4 çekirdekli Qualcomm İşlemcisi ve 2 GB RAM ile performans gerektiren oyun ve uygulamarın kullanımında kusursuz ve kesintisiz bir deneyim sunuyor.


  • Android İşletim sistemi 6.0 Marshmallow ile gelen Venus 5000 2GB, sistemin tüm avantajlarını performansa dönüştürüyor.








Etiketler: Venus  5000    Vestel  Ve  Turkcell  Den  Güçlü  İşbirliği    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER