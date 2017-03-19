

Vestel mühendisleri tarafından Turkcell için özel olarak tasarlanan ve üretilen, Vestel'in giriş segmentindeki Venus 5000 , 5 inç HD ekran, 4 çekirdekli işlemci, 8 MP arka, 5 MP ön kamera ve 2230 mAh bataryası ve uygun fiyatı ile kullanıcıya sunuluyor. Turkcell'lilere özel aylık 28 TL'den başlayan fiyatı ile Venus 5000; Turkcell portföyündeki 5 inç ekran büyüklüğüne sahip en uygun fiyatlı 4.5G uyumlu telefon olma özelliğine sahip. Turkcell'in BiP, fizy, lifebox, TV+; Hesabım ve Akademi gibi popüler servislerinin yüklü olarak geldiği akıllı telefonu alanlar fizy ve TV+ servislerinden de 2 ay boyunca ücretsiz olarak yararlanabiliyor.



Venus 5000 ile Engeller Ortadan Kalkıyor



Vestel'in Turkcell için özel olarak ürettiği Venus5000 modeli bir görme engelli için kutusundan çıkarıldığı andan itibaren kolayca aktive edilebilen erişilebilirlik modu ile çalışıyor. Cihazın üzerinde hazır olan erişilebilirlik uygulaması ile görme engelliler veya az görenler telefonlarını rahatça kullanabiliyorlar. Venus 5000‘da yer alan Google'ın Talkback uygulaması; görme engelli akıllı telefon kullanıcıları telefonlarının ekranlarında bastıkları menü isimlerini ve metin kutularını kullanıcılar için otomatik olarak sesli şekilde okuyarak kullanıcıların hayatını kolaylaştırıyor.



Venus 5000 / Özellikleri