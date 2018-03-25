Kamyon Şoföründen Kargo Şirketine Dev Vurgun! 1 Milyonluk Ürünle Kaçtı
Milli Takıma Kötü Haber! Yıldız Futbolcu Kadrodan Çıkarıldı
Afrin'de Korkunç Görüntü! 110 Cesedin Olduğu Toplu Mezar Bulundu
Beşiktaş, Hollanda'da Top Koşturan Ferdi Kadıoğlu'nun Peşine Düştü
Formula 1'de Sezonun İlk Yarışını Ferrari Kazandı
Sevgilisini Facebook'tan Etiketleyen Öğrencinin Boğazını Kesti!
Galatasaray, 17 Milyonu Kasasına Koydu
Uyurken Yorgana Sarılarak Kaçırılan 16 Yaşındaki Genç Kız, Bulundu
Psg Başkanı Al-Khelaifi'den Fikret Orman'a Sitem: Elimizden Aldınız
Beşiktaş, Atiba İle Yola Devam Edecek
Venezuella'da Güzellik Kraliçelerinin, Politikacılarla Cinsel İlişkiye Girdiği Ortaya Çıktı
Arda'dan Tepki Çekecek Sözler: Karımla Konuşuyorsun Kafanı Kırarım
Abdülkadir Ömür, Kadrodan Çıkarıldı
Öso'nun Kürt Savaşçıları: Hızımızı Almışken Pkk'yı Temizleyeceğiz!
Şaşırtan Çiftlik Bank Anketi! Hala Para Yatırırım Diyenler Var
Var Sisteminde Bir İlk! Çevrimiçi Olarak Uygulanacak
Meteoroloji'den Birçok İl İçin Sağanak Yağış Uyarısı
Eşi Her Şeyi Anlattı: Çay Bahçesinde Çalışıyor, Farmville Oynuyordu
Denizli'de Can Pazarı! Otomobil Gölete Uçtu: 5 Ölü, 1 Yaralı
Dünya Kupasında Kalecileri Bekleyen Tehlike: Telstar

Venezuella'da Güzellik Kraliçelerinin, Politikacılarla Cinsel İlişkiye Girdiği Ortaya Çıktı

VENEZUELLA'DA GÜZELLİK KRALİÇELERİNİN, POLİTİKACILARLA CİNSEL İLİŞKİYE GİRDİĞİ ORTAYA ÇIKTI

7 kainat 6 dünya güzeli çıkan Venezeulla'da cinsel ilişki skandalı patladı. Güzellik kraliçelerinin bazılarının rüşvetçi siyasi ve iş adamlarıyla ilişkiye girdikleri ortaya çıktı.

Tarih : 25 Mart 2018, 10:20
Puan Ver : Venezuella'da Güzellik Kraliçelerinin, Politikacılarla Cinsel İlişkiye Girdiği Ortaya Çıktı(8/10)4

'Miss Venezuella' güzellik yarışması, yolsuzluk ve cinsel ilişki skandalının ardından süresiz olarak askıya alındı. Skandal, devlete ait petrol şirketine açılan yolsuzluk davasında, bazıları güzellik tacı giymiş adayların, yargılanan kamu görevlileri, siyasetçiler ve iş adamlarıyla para karşılığı cinsel ilişkiye girdiklerinin iddia edilmesiyle patlak verdi.

YARIŞMALAR SÜRESİZ ASKIYA ALINDI

Sosyal medyada yankı bulan bu iddialar üzerine Miss Venezuella güzellik yarışması organizasyonu, iç denetim bitene kadar yarışmanın askıya alınacağını açıkladı. Yarışmaya aday hazırlayan bir 'güzellik eğitim merkezi' de kapatıldı. 32 milyon nüfuslu Venezuela, uluslararası güzellik yarışmalarında en başarılı ülkelerden biri. Ülke, bugüne kadar 7 kâinat, 6 da dünya güzeli çıkardı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Venezuella  Da  Güzellik  Kraliçelerinin  Politikacılarla  Cinsel  İlişkiye  Girdiği  Ortaya  Çıktı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER