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venezüella'da 65 askere gözaltı

VENEZÜELLA'DA 65 ASKERE GÖZALTI

Bir aydır kanlı sokak gösterilerine sahne olan Güney Amerika ülkesi Venezüella'da 65 ordu mensubu ihanet ve isyana teşvikle suçlandı

Tarih : 13 Mayıs 2017, 09:31
Puan Ver : Venezüella'da 65 Askere Gözaltı(10/10)8


Nisan ayından bu yana muhaliflerin protesto gösterileri düzenlediği Venezüella'da sivil toplum kuruluşu Foro Penal, 65 ordu mensubunun gözaltına alındığını, bazılarının vatana ihanet ve isyana teşvikle suçlandığını bildirdi. Savunma Bakanı Vladimir Padrino ise Rus basın organlarına yaptığı açıklamada, bunun "ordunun bölündüğüne dair iddialar askeri bir ayaklanmaya teşvik etmeye yönelik" haberler olduğunu söyledi.



Ülkedeki muhalif lider Henrique Capriles, geçen hafta onlarca ordu görevlisinin "hoşnutsuzluklarını dile getirdiği" için gözaltına alındığını, ordunun içinde hükümetten "son derece memnuniyetsiz" olanların bulunduğunu ileri sürmüştü. Capriles, "Silahlı kuvvetler tamamen bölünmüştür" diye konuşmuştu. Ülkede nisan başından bu yana devam eden hükümet karşıtı gösterilerde 38 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık bin kişi yaralandı. Protestolarda şimdiye kadar bin 300'den fazla kişi gözaltına alındı.



 



kaynak:sabah








Etiketler: Venezüella  Da  65  Askere  Gözaltı    haber

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