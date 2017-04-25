Tsk'dan Flaş Açıklama: Kandil Bombalandı
Bartın'daki Fetö/Pdy Davasında Karar
Türk Lirası Dolar Karşısında Kayıplarını Geri Aldı!
Selahattin Demirtaş, 6 Eylül'de Hakim Karşısına Çıkacak
İşte Fenerbahçe'nin Lens'e Son Teklifi
Asena Atalay Bu Kez Oğlunun Nafaka Davası Için Adliyede
Yerli Otomobilde Yol Haritası Belli Oldu
Diyabet, Cinsel Yaşamı Böyle Etkiliyor...
Avustralya'da Uçak Düştü: 3 Ölü
Beyaz Saray'da Flaş İstifa!
Korkunç! Eşini Ve 5 Yaşındaki Kızını Öldürüp İntihar Etti
Türkan Sarıkaya'nın Katiline Müebbet Hapis
Avrupa Birliği'nden Kamusal Alanlara Ücretsiz Wi-Fi!
Abd'den Rakka Açıklaması: 2 Kilometre Mesafedeyiz
Merkel'den Bir İncirlik Açıklaması Daha: Tartışmaya Açık Değil
Hdp'nin Yeni Myk Üyeleri Belirlendi
Erdoğan'dan Kabine Revizyonu Sorusuna Yanıt
Abd'den Rakka Açıklaması
Dolar Hızlı Düştü
Meteoroloji Den 2 İl İçin Kuvvetli Yağış Uyarısı

venezuela'da yine silahlar patladı: en az 3 ölü

VENEZUELA'DA YİNE SİLAHLAR PATLADI: EN AZ 3 ÖLÜ

Venezuela'nın devlet başkanı Nicolás Maduro'ya karşı dördüncü haftasına giren gösterilerde yine silahlar patladı.

Tarih : 25 Nisan 2017, 12:39
Puan Ver : Venezuela'da Yine Silahlar Patladı: En Az 3 Ölü(6/10)6


Venezuela'nın devlet başkanı Nicolás Maduro'ya karşı dördüncü haftasına giren gösterilerde yine silahlar patladı. Merida ve Barinas kentlerinde ikişer kişinin güvenlik güçlerinin açtığı ateş sonucu öldüğü açıklandı. Sağ partilerin oluşturduğu muhalefet koalisyonu Demokratik Birlik Masası'nın (MUD) çağrısıyla ülke geneline yayılan gösterilerde pek çok göstericinin de yaralandığı bildiriliyor. 



Soruşturma başlatıldı



Ülke genelinde 12 saat boyunca ana yolları kapatarak hayatı durdurmayı amaçlayan göstericiler özellikle ülkenin iç kesimlerinde sert bir engellemeyle karşılaştı. Güvenlik güçleri ile göstericiler arasında çatışma çıktı. Merida'da hayatını kaybeden göstericilerden birinin kimliği José Leonardo Sulbarán olarak açıklandı. Kentte ölen diğer kişinin Merida Troleybüs memuru Daniel Infanta olduğu iddia ediliyor. Maduro yanlısı olarak tanımlanan Infanta'nın göstericiler tarafından öldürüldüğü iddialar arasında. Sosyal medyada muhalif hesaplar ise Infanta'yı güvenlik güçlerinin öldürdüğünü öne sürüyor. Barinas kentinde ise hayatını kaybeden göstericilerden birinin ise Renzo Rodríguez Roda olduğu açıklandı. Hayatını kaybeden diğer göstericinin kimliği ise henüz bilinmiyor.








Etiketler: Venezuela  Da  Yine  Silahlar  Patladı  En  Az  3  Ölü    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER