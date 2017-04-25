

Venezuela'nın devlet başkanı Nicolás Maduro'ya karşı dördüncü haftasına giren gösterilerde yine silahlar patladı. Merida ve Barinas kentlerinde ikişer kişinin güvenlik güçlerinin açtığı ateş sonucu öldüğü açıklandı. Sağ partilerin oluşturduğu muhalefet koalisyonu Demokratik Birlik Masası'nın (MUD) çağrısıyla ülke geneline yayılan gösterilerde pek çok göstericinin de yaralandığı bildiriliyor.







Soruşturma başlatıldı







Ülke genelinde 12 saat boyunca ana yolları kapatarak hayatı durdurmayı amaçlayan göstericiler özellikle ülkenin iç kesimlerinde sert bir engellemeyle karşılaştı. Güvenlik güçleri ile göstericiler arasında çatışma çıktı. Merida'da hayatını kaybeden göstericilerden birinin kimliği José Leonardo Sulbarán olarak açıklandı. Kentte ölen diğer kişinin Merida Troleybüs memuru Daniel Infanta olduğu iddia ediliyor. Maduro yanlısı olarak tanımlanan Infanta'nın göstericiler tarafından öldürüldüğü iddialar arasında. Sosyal medyada muhalif hesaplar ise Infanta'yı güvenlik güçlerinin öldürdüğünü öne sürüyor. Barinas kentinde ise hayatını kaybeden göstericilerden birinin ise Renzo Rodríguez Roda olduğu açıklandı. Hayatını kaybeden diğer göstericinin kimliği ise henüz bilinmiyor.