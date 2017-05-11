Kiracıysan Kirada Kal Durumu Değişmiyor
Bu Güncellemeyle Mac'i Aratmayacak
Trafik Sigortasında Tavan Fiyat Uygulama Süresi Uzatılmalı
Korkunç! Genç Kadın Kendini Astı...
Fetö'cü Astsubayların Mahrem Yapılanmasına Darbe
Fenerbahçe'nin Tesisleri Yenilendi
İşte U17'lerin Yarı Finaldeki Rakibi
Turkcell Platinum Bosphorus Cup'la İstanbul'un Kalbine Yelken Açıldı
Abd İle Kuzey Kore Arasında 9 Sene Sonra Bir İlk!
Sınır Ötesindeki Rus Ve Suriye Bayrağına Silahlı Koruma!
Şeker Fiyatlarında Yüzde 6 İndirim
Bedensel Engelli Çift Dünya Evine Girdi
İran Sınırına 144 Kilometrelik Duvar
Erdoğan Muğla'daki Facia İlgili Bir Mesaj Yayınladı
O Hastalar İçin Danışman Eczaneler Geliyor
Ölenlerin Hepsi Aynı Mahalleden
Almanya'da Skandal! Orduya Ait Kışladan Silahlar Çalındı
Kadir Topbaş'tan Aydınlık'a Tokat Gibi Cevap!
Yağmur Arda'nın Mutfağında
3. Havalimanının Yarısından Fazlası Tamamlandı

venezuela'da yeni ölümler! maskeli milisler göstericiyi vurdu

VENEZUELA'DA YENİ ÖLÜMLER! MASKELİ MİLİSLER GÖSTERİCİYİ VURDU

Çalkantılı haftalar geçiren Venezuela'daki son gösteri yine can kaybıyla bitti, hükümet yanlısı silahlı milisler protestoculara ateş açtı. Onlarca göstericinin yaralandığı olaylarda bir genç vurularak öldü.

Tarih : 11 Mayıs 2017, 12:32
Puan Ver : Venezuela'da Yeni Ölümler! Maskeli Milisler Göstericiyi Vurdu(5/10)5


Venezuela'da haftalardır devam eden hükümet karşıtı gösterilerde bir kez daha protestocular öldü. Başkan Nicolas Maduro'ya karşı Caracas'ta sokağa çıkan protestocuların hedefinde, Kongre'nin yetkilerini elinden alan Anayasa Mahkemesi vardı.



Yüksek mahkemeye yürüyen göstericileri polis biber gazı sıkarak engelledi. Maduro yanlısı silahlı milislerin de polise yardım ettiği görüldü.



Maskeli milislerden birinin silahını ateşlemesiyle 27 yaşındaki gösterici Miguel Castillo öldü. Uluslararası haber ajansları, son gösteride en az 93 kişinin de yaralandığını bildiriyor.



Pazartesi günü gerçekleşen protestoda vurulan Anderson Dugarte de bugün yaşamını yitirdi.



20 yaşlarının başındaki gösterici Hecder Lugo ise, hafta sonu hayatını kaybetmişti.



 



kaynak:milliyet








Etiketler: Venezuela  Da  Yeni  Ölümler  Maskeli  Milisler  Göstericiyi  Vurdu    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER