

Venezuela'da haftalardır devam eden hükümet karşıtı gösterilerde bir kez daha protestocular öldü. Başkan Nicolas Maduro'ya karşı Caracas'ta sokağa çıkan protestocuların hedefinde, Kongre'nin yetkilerini elinden alan Anayasa Mahkemesi vardı.







Yüksek mahkemeye yürüyen göstericileri polis biber gazı sıkarak engelledi. Maduro yanlısı silahlı milislerin de polise yardım ettiği görüldü.







Maskeli milislerden birinin silahını ateşlemesiyle 27 yaşındaki gösterici Miguel Castillo öldü. Uluslararası haber ajansları, son gösteride en az 93 kişinin de yaralandığını bildiriyor.







Pazartesi günü gerçekleşen protestoda vurulan Anderson Dugarte de bugün yaşamını yitirdi.







20 yaşlarının başındaki gösterici Hecder Lugo ise, hafta sonu hayatını kaybetmişti.







kaynak:milliyet