VENEZUELA'DA HAPİSHANE BASKININDA KAN AKTI: EN AZ 37 ÖLÜ
Venezuela'da silahlı tutukluların kontrolünde bulunan bir hapishaneye güvenlik görevlileri tarafından baskın düzenlendi. Çıkan çatışmada en az 37 kişi hayatını kaybetti.
Venezuela'nın güneyindeki bir hapishanede silahlı tutuklularla güvenlik görevlileri arasında çıkan çatışmada en az 37 kişi hayatını kaybetti.
BASKIN SIRASINDA ÇATIŞMA ÇIKTI
Amazonas Eyalet Valisi Liborio Guarulla, yaptığı açıklamada, haftalardır tutukluların kontrolünde bulunan cezaevine güvenlik güçlerinin kontrolü yeniden sağlamak için baskın yaptığını belirtti.
Guarulla, baskında silahlı tutuklular ile güvenlik güçleri arasında çatışma çıktığını ve en az 37 kişinin yaşamını yitirdiğini aktardı.
14 İNFAZ KORUMA MEMURU YARALANDI
Puerto Ayacucho kentindeki hapishanede yargılanmayı bekleyen 110 tutuklunun kaldığını anlatan Guarulla, ölenlerin kaçının tutuklu ya da güvenlik görevlisi olduğuna ilişkin bilgi vermedi.Başsavcılıktan yapılan açıklamada ise olayda 14 infaz koruma memurunun yaralandığı kaydedildi.
16 BİN KİŞİLİK CEZAEVLERİNDE 50 BİN MAHKUM KALIYOR
Venezuela'da toplam 16 bin kapasiteye sahip cezaevlerinde 50 bin civarında tutuklu ve mahkumun bulunduğu, 2013'te yaşanan başka bir olayda da 61 kişinin öldüğü ifade edildi.
Kaynak: haberinburada
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