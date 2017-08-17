Adil Öksüz'ün Maklube Görüntüleri Ortaya Çıktı!
Diyarbakır'da Patlamada Yaralanan Korucu, Hastanede Şehit Oldu
İspark'ın Havalimanı Otoparkları 2 Saat Ücretsiz Olacak
Neymar Ve Mbappe'ye 400 Milyon Ödeyen Psg, Kante İçin 110 Milyon Euro Teklif Edecek
Gelinin Ehliyet Alacağını Duyan Damat, Düğünü Terk Etti!
Gaziantep'teki Çatışmada Şok Eden Detay! Evin 2. Ve 3. Katına Kum Torbalarıyla Mevzi Yapmışlar
4 Kişinin Öldüğü Tüpraş Patlamasında, Haberi Alan İşçilerin Yakınları Sinir Krizi Geçirdi
Erdoğan Sırbistan'da Konuşurken, Fetö Yuhalandı
Şampiyonlar Liginde Monaco - Beşiktaş Maçı Şifresiz Kanalda
Mehmet Demirkol: Beşiktaşlı Atiba, Tff Başkanı Olsun
Google, Apple'ı Yanlışlıkla Satın Aldı
Deaş'ın Köle Yaptığı Kadın: Bize Garajda Günlerce Tecavüz Ettiler
Irak Federal Mahkemesinden, Ikby'de Referandumu Gerçekleştiren Görevlilere Tutuklama Kararı
Erdoğan: Sırbistan'la 5 Bin Ton Et İthalatı İçin Anlaştık
İstanbul'daki Trafik Sıkışıklığının Yıllık Maliyeti 6 Milyar Lira
Yeni Gümrük Birliği Türkiye'ye 12,5 Milyar Euro Katkı Sağlayacak
Naim'in Son Durumu Belli Oldu
Trabzonsporlu 2 Futbolcu, Beşiktaşlı Talisca'nın Başını Döndürdü
Ev Hanımıydı, Şimdi Yurt Dışına Çikolata İhraç Eden Şirketin Patronu Oldu
Farklı Ülkelerden Vize Başvurusu Yaparak Abd Ambargosu Delinecek

Venezuela'da hapishane baskınında kan aktı: En Az 37 ölü

VENEZUELA'DA HAPİSHANE BASKININDA KAN AKTI: EN AZ 37 ÖLÜ

Venezuela'da silahlı tutukluların kontrolünde bulunan bir hapishaneye güvenlik görevlileri tarafından baskın düzenlendi. Çıkan çatışmada en az 37 kişi hayatını kaybetti.

Tarih : 17 Ağustos 2017, 10:00
Puan Ver : Venezuela'da Hapishane Baskınında Kan Aktı: En Az 37 Ölü(9/10)5

Venezuela'nın güneyindeki bir hapishanede silahlı tutuklularla güvenlik görevlileri arasında çıkan çatışmada en az 37 kişi hayatını kaybetti.

BASKIN SIRASINDA ÇATIŞMA ÇIKTI

Amazonas Eyalet Valisi Liborio Guarulla, yaptığı açıklamada, haftalardır tutukluların kontrolünde bulunan cezaevine güvenlik güçlerinin kontrolü yeniden sağlamak için baskın yaptığını belirtti.

Guarulla, baskında silahlı tutuklular ile güvenlik güçleri arasında çatışma çıktığını ve en az 37 kişinin yaşamını yitirdiğini aktardı.

14 İNFAZ KORUMA MEMURU YARALANDI

Puerto Ayacucho kentindeki hapishanede yargılanmayı bekleyen 110 tutuklunun kaldığını anlatan Guarulla, ölenlerin kaçının tutuklu ya da güvenlik görevlisi olduğuna ilişkin bilgi vermedi.Başsavcılıktan yapılan açıklamada ise olayda 14 infaz koruma memurunun yaralandığı kaydedildi.

16 BİN KİŞİLİK CEZAEVLERİNDE 50 BİN MAHKUM KALIYOR

Venezuela'da toplam 16 bin kapasiteye sahip cezaevlerinde 50 bin civarında tutuklu ve mahkumun bulunduğu, 2013'te yaşanan başka bir olayda da 61 kişinin öldüğü ifade edildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Venezuela  Da  Hapishane  Baskınında  Kan  Aktı  En  Az  37  Ölü    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER