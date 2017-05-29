

Venezuela´da şiddet dalgası giderek tırmanıyor. Maduro, cumartesi günü Lara eyaletinde emekli bir askerin protestocular tarafından dövülerek öldürüldüğünü duyurdu. Maduro olay için "uluslararası bir skandal" dedi ve sorumluların cezalandırılacağını söyledi. Böylece Nisan ayından beri devam eden Maduro karşıtı gösterilerde ölü sayısı 62´ye çıktı.



Venezuela Televizyonu tarafından yayınlanan Maduro ile Pazar programının 88. bölümünde başkan Maduro Bovivarcı Ulusal Muhafız Biriliğinden emekli 34 yaşındaki Danny José Subero´nun Lara eyaletinde motoruyla giderken "bir grup suçlu" tarafından durdurulduğunu ve dövülerek öldürüldüğünü söyledi. Ateş püsküren Maduro şöyle devam etti: "Buna politik muhalefet denebilir mi? Bu kriminal terörizmdir."







kaynak:habertürk