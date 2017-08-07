Ordu Komutanı Jesus Suarez Chourio, devlet televizyonundan yayınlanan videoda, askeri birliklerin, saldırganlara "tek yumrukla" karşılık verdiğini ve "ayak takımının bir kez daha yenilgiye uğratıldığını" belirtti. Chourio, Paramacay askeri üssüne saldıran "paramiliter" grubun, "mevcut durumdan fayda sağladığını" ifade etti.

ASKERİ MERKEZE SALDIRI DÜZENLENDİ

Gerilimin had safhada olduğu Venezuela'nın üçüncü büyük kenti Valencia'da dün sabah bir askeri merkeze saldırı olduğu ve saldırganlardan birkaçının yakalandığı açıklandı. Açıklamayı Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun lideri olduğu Sosyalist Parti'nin Başkan Yardımcısı Diosdado Cabello yaptı.

AŞIRI SAĞCILAR AZMETTİRMİŞ

Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez, askeri üsse saldıran küçük grubun, aralarında ordudan uzaklaştırılmış bir teğmenin dışında, asker üniforması giymiş sivillerden oluştuğunu açıkladı. Saldırganların, bilinmeyen yabancı hükümetlerle ilişkileri olan "aşırı sağcılar" tarafından azmettirildiğini savunan Lopez, bu kişilerin ordu silahlarından bir kısmını çalmayı başardığını da sözlerine ekledi.

DARBECİLERİN FOTOĞRAFLARI DÜNYAYA SERVİS EDİLDİ

Valencia kentindeki üsse yapılan saldırıda göaltına alınan 7 kişinin askeri mahkemelerde yargılanması bekleniyor. Öte yandan gözaltına alınan darbecilerin fotoğrafları Venezuela Hükümeti tarafından dünyaya servis edildi.

Kaynak: haberinburada