VENEZUELA'DA BÜYÜK HESAPLAŞMA! ASKERLER SAVCILIĞI KUŞATTI
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya yönelik sert muhalefetiyle tanınan Venezuela'da Başsavcı Luisa Ortega, Twitter hesabından makamının askerler tarafından çevrildiğini duyurdu.
Twitter hesabından açıklama yapan Venezuela'da Başsavcı Luisa Ortega, "Başsavcılık makamının asker tarafından kuşatma altına alınmasını reddediyorum. Bu keyfi eylemi, uluslararası ve ulusal toplum önünde kınıyorum" açıklamasında bulundu.
KURUCU MECLİS TOPLANMIŞTI
Venezuela'da protesto gösterilerine yol açan seçimler sonucunda üyeleri belirlenen Kurucu Meclis toplandı.
Venezuela Başsavcılığı, başkent Caracas'taki mahkemeye, anayasayı hazırlayacak Kurucu Meclis'in toplanmasının yasaklanması için başvuruda bulunmuştu. Başvuruda Kurucu Meclis üyelerinin belirlendiği seçimlerde manipülasyon yapıldığı iddia edilmişti. Tüm itirazlara rağmen Meclis'te ilk oturum yapıldı.
Başsavcı'nın Twitter hesabından paylaştığı görüntülerden biri:Başsavcı Luisa Ortega
Kaynak: haberinburada
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