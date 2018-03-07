Kaçamak Ölümle Bitti! Baldızı İle Fantezi Yaparken Boğarak Öldürdü
Juventus'tan Muhteşem Geri Dönüş! Yıkıp Geçtiler
Basel Kazandı, Turu Manchester City Geçti
Meclis'te Afrin Kavgası! 3 Milletvekili Yaralandı
İşte Meclis'teki Afrin Kavgasından İlk Görüntüler!
Google'dan, Dünya Kadınlar Günü'ne Özel Doodle
Hikayeler Farklı, Acılar Aynı! Suriyeli Kadınlar Vatan Aşkıyla Yaşıyor
Yaptırım Yok, Çağrı Çok! Bm Yine Esad'a Seslendi: Ateşkese Uy!
Afrika'da Korkutan Salgın! Teşhis Konulamadı, Hastaneler Doldu Taştı
Avrupa'nın Göbeğinde Bıçaklı Saldırı: 3 Yaralı
Sofralara Girmeden Yakalandı! Tam 4 Ton
Prens '10 Numara'ya Girdi, Protesto Sesleri Yükseldi: Katil Selman
İran'da Askeri Depoda Büyük Patlama! Zırhlı Tugay Tahliye Edildi
Ab'den Ekonomik Misilleme Hazırlığı: Abd Ürünlerine Karşı Tedbir Alınacak
Yok Artık! Kör Testereyle Bacaklarını Kesmeye Çalıştılar
Uyuşturucu Çetesinden Korkunç İnfaz! 8 Kişiyi Öldürüp Parçaladılar
Bm'den Afrin Açıklaması: Ypg İle Görüşmelerde Sorun Çıktı!
Başörtüsünü Çıkarıp Rejime Meydan Okumuştu, Cezası Belli Oldu
Boluspor Seriye Bağladı
Oumar Niasse'dan Cenk Tosun'a Büyük Övgü!

Venezuela Meclisi, Petro'yu geçersiz ilan etti

VENEZUELA MECLİSİ, PETRO'YU GEÇERSİZ İLAN ETTİ

Venezuela'da Şubat ayında piyasaya sürülen dijital para birimi Petro, çoğunluğunu muhaliflerin oluşturduğu Ulusal Meclis tarafından geçersiz ilan edildi.

Tarih : 07 Mart 2018, 16:40
Puan Ver : Venezuela Meclisi, Petro'yu Geçersiz İlan Etti(8/10)4

Venezuela'da Şubat ayında piyasaya sürülen dijital para birimi Petro, çoğunluğunu muhaliflerin oluşturduğu Ulusal Meclis (AN) tarafından geçersiz ilan edildi. Petroyu oy birliğiyle geçersiz kabul eden AN, söz konusu dijital paranın yasal olmadığını ileri sürerek yatırımcıları uyardı.

"PARANIN GEÇERLİ OLMASI İÇİN YASALARIN DEĞİŞMESİ LAZIM"

Ulusal Meclis Mali Komite Başkanı Rafael Guzman, petronun yasal olarak piyasaya sürülebilmesi için 1999 anayasasında değişikliğe gidilmesi gerektiğini bildirdi. Guzman, Venezuela'da tedavüle yasal para sokacak tek kurumun Venezuela Merkez Bankası olduğunun altını çizdi.

Milletvekili Francisco Sucre de petronun yasa dışı kabul edildiği oturumda anayasanın 12. maddesine göre maden yataklarının "kamu kredisi şeklinde kullanılamayacağını" savundu.

ŞUBAT'TA SATIŞA ÇIKARILMIŞTI

Venezuela'nın dijital para birimi petro, ülkenin doğal gaz, petrol ve elmas gibi doğal kaynaklarıyla desteklenerek şubatta satışa çıkarılmıştı.

Petro, ABD'nin Venezuela'ya uyguladığı mali yaptırımları ve ülkenin içinde bulunduğu ekonomik sıkıntıları aşmak amacıyla piyasaya sürülmüştü.

Devlet Başkanı Nicolas Maduro, petronun ilk günde 735 milyon dolar değerinde satıldığını açıklamış ve "Petro, Venezuela'nın Superman'e (ABD kastediliyor) karşı ihtiyaç duyduğu kriptonit olacak." değerlendirmesinde bulunmuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Venezuela  Meclisi  Petro  Yu  Geçersiz  İlan  Etti    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER