VENEZUELA LİDERİ NİCOLAS MADURO'DAN YENİ MECLİS VE ANAYASA HAMLESİ
Hükümet karşıtı gösterilerin sürdüğü Venezuela'da Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ülkenin anayasasını yeniden yazma yetkisine sahip yeni bir Meclis oluşturacağını açıkladı.
Başkent Caracas'ta 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarında konuşan Nicolas Maduro "İç savaş istemiyorum" dedi, sıradan vatandaşlardan oluşacak yeni yasama organının Ulusal Meclis'in yerini alacağını söyledi.
Venezuela'da Ulusal Meclis halen sosyalist Maduro'nun muhaliflerinin kontrolünde.
MUHALEFET REDDETTİ
Maduro son çağrısını sırasında yaptığı konuşmada, yeni Meclis'in oluşturulması ile ülkedeki siyasi krizin son bulacağını söyledi, böylece muhaliflerin ülkeyi tehdit etmelerinin önüne geçileceğini söyledi.
Muhalif lider Henrique Capriles ise Maduro'nun çağrısını reddetti. Henrique Capriles, yeni yasama organı ile halkın aldatılmaya çalışıldığını belirtti.
Venezuela'da Maduro'nun destekçileri ve karşıtları yaklaşık bir aydır karşılıklı gösteriler düzenliyor. Polis ve göstericiler arasında çıkan çatışmalarda 28 kişi ölmüştü.
kaynak:sabah
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