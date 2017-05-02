Meteorolojiden Toz Taşınımı Uyarısı
Erkeklerle Görüşüyor Dediği Yengesine Kızdı, Kardeşini Öldürdü
Bingöl'de 3 Terörist Öldürüldü
Kılıçdaroğlu, Sözcü Gazetesini Ziyaret Etti
Antalya'da Denizde Oluşan 4 Hortum Korkuttu
Hollanda'da Hükümet Kurulamıyor!
Pierce Brosnan'dan Doğum Günü Öpücüğü
Obeziteye Karşı Sağlıklı Yaşam Şenliği
Almanya Blöf Yapıyor! İsteseler De Bulamazlar
Buse Kayacan Galatasaray'da
İstanbul Metrosuna Atm'ler Tekrar Yerleştirildi
Ptt 5 Yılda 60 Bin Kişiyi İşe Alacak
Ab, Erdoğan, Juncker Ve Tusk Arasındaki Üçlü Zirveyi Duyurdu
Balon Şişirirken Öldü!
Diyanet İşleri Başkanı Görmez Ölümden Döndü
Çağın Vebasına Davetiye Çıkarıyor!
Twitter'da Sorun!
Bensu Soral Cannes'da Büyüledi
Ankaragücü'nde İsmet Taşdemir Görevi Bıraktı
İtalya Hükümeti Bedava Kale Dağıtıyor

venezuela lideri nicolas maduro'dan yeni meclis ve anayasa hamlesi

VENEZUELA LİDERİ NİCOLAS MADURO'DAN YENİ MECLİS VE ANAYASA HAMLESİ

Hükümet karşıtı gösterilerin sürdüğü Venezuela'da Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ülkenin anayasasını yeniden yazma yetkisine sahip yeni bir Meclis oluşturacağını açıkladı.

Tarih : 02 Mayıs 2017, 10:54
Puan Ver : Venezuela Lideri Nicolas Maduro'dan Yeni Meclis Ve Anayasa Hamlesi(8/10)10


Başkent Caracas'ta 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarında konuşan Nicolas Maduro "İç savaş istemiyorum" dedi, sıradan vatandaşlardan oluşacak yeni yasama organının Ulusal Meclis'in yerini alacağını söyledi.



Venezuela'da Ulusal Meclis halen sosyalist Maduro'nun muhaliflerinin kontrolünde.



MUHALEFET REDDETTİ



Maduro son çağrısını sırasında yaptığı konuşmada, yeni Meclis'in oluşturulması ile ülkedeki siyasi krizin son bulacağını söyledi, böylece muhaliflerin ülkeyi tehdit etmelerinin önüne geçileceğini söyledi.



Muhalif lider Henrique Capriles ise Maduro'nun çağrısını reddetti. Henrique Capriles, yeni yasama organı ile halkın aldatılmaya çalışıldığını belirtti.



Venezuela'da Maduro'nun destekçileri ve karşıtları yaklaşık bir aydır karşılıklı gösteriler düzenliyor. Polis ve göstericiler arasında çıkan çatışmalarda 28 kişi ölmüştü.



 



kaynak:sabah








Etiketler: Venezuela  Lideri  Nicolas  Maduro  Dan  Yeni  Meclis  Ve  Anayasa  Hamlesi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER