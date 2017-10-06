Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret için Türkiye'ye gelen Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu resmi törenle karşıladı.

ASKERLERİ TÜRKÇE SELAMLADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştiren Venezuela Devlet Başkanı Maduro'yu Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde resmi törenle karşıladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve konuk Venezuela Devlet Başkanı Maduro'nun tören alanındaki yerlerini almasının ardından iki ülkenin milli marşları çalındı. Maduro, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı Türkçe 'merhaba asker' diyerek selamladıktan sonra iki ülkenin heyetleri takdim edildi.

HEYETLER ARASI GÖRÜŞMELERE GEÇİLDİ

Tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerlerin de yer aldığı törenin sonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Maduro, iki ülkenin bayrakları önünde gazetecilere poz verdi. Resmi karşılama töreninin ardından başbaşa ve heyetler arası görüşmelere geçildi.

İki liderin törendeki fotoğrafları:

Kaynak: haberinburada