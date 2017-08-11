En büyük petrol üreticilerinden Venezuela'da iflas olması halinde petrol fiyatlarının yüzde 60 yükselebileceği ileri sürülüyor. Ülkede iflas riski ise yüzde 70 olarak görülüyor.

Dünyanın en büyük petrol üreticilerinden Venezuela'nın sürüklendiği siyasi ve ekonomik kaos petrol piyasalarındaki en büyük jeopolitik risk olarak görülüyor. Ülkenin yüzde 70 olarak görülen iflas riskinin gerçekleşmesi halinde yılın ikinci yarısında petrol fiyatlarının 80 dolara çıkabileceği tahminleri yapılıyor.

TOPLUMSAL OLAYLARDA 120 KİŞİ ÖLDÜ

Venezuela'da dört aydır süren ancak yeni kurucu meclis seçimlerini önleyemeyen toplumsal olaylarda 120'den fazla kişi öldü ve binlerce kişi tutuklandı. Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun gücü kendinde toplayacak değişimleri yapmada başarılı olsa bile ekonomik çöküşü durdurmasının mümkün olmayabileceği belirtiliyor.

"BORCU ELİNDEKİNDEN FAZLA"

En büyük sıkıntı ise ülkenin, yılın geri kalanında gerçekleştirmesi gereken 5 milyar dolarlık borç geri ödemesi. Bunun bir kısmını devlet tahvilleri, önemli bir kısmını ise devlet kontrolündeki enerji şirketi PDVSA'nın ödemeleri oluşturuyor. Venezuela'nın nakit rezervinin S&P Global Ratings'e sadece 3 milyar dolar olduğu göz önüne alındığında durumun 'kırmızı alarm' seviyesinde olduğu belirtiliyor.

PETROLÜN YARISINI ABD'YE SATIYOR

Venezuela'nın ABD'ye günlük petrol ihracatı neredeyse 800 bin varille, günlük toplam ihracatın yarısını oluşturuyor. Petrol geliri şu an ülkenin tek finansman kaynağı. ABD'nin ambargo uygulaması halinde ekonominin iflasa sürüklenmesinin kaçınılmaz olacağı belirtiliyor.

NE KADAR PETROL ÜRETİYOR?

Venezuela'nın günlük petrol üretimi 1.9 milyon varil. Bu rakam neredeyse son 3 yılda dünyadaki ortalama arz fazlasına denk geliyor. Bu sebeple ülkenin petrolünün piyasadan çıkmasıyla petrol fiyatlarının fırlayacağı tahmin ediliyor. Ülkenin borç geri ödemelerini petrolle yapması halinde ihracatın darbe alacağı ifade ediliyor.

"80 DOLARA ÇIKABİLİR"

RBC Capital Markets'dan Helima Croft, petrol fiyatlarının birkaç ay içinde yüzde 60 artarak 70-80 dolara çıkabileceği tahmininde bulunuyor. Croft, ülkenin üretim kapasitesini arttırma olasılığı bulunmadığını ve PDVSA'nın iflas etmesi halinde fiyatların sert bir şekilde yükseleceğini söylüyor. (Dünya)

Kaynak: haberinburada