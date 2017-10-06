Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ziyaret etti. Meclis Başkanı İsmail Kahraman'ın eşlik ettiği Maduro, Meclis Başkanlığı koltuğuna oturdu.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ziyaret etti. Maduro'ya ziyareti sırasında Meclis Başkanı İsmail Kahraman eşlik etti.

15 TEMMUZ'DA BOMBALANAN ALANA ÇİÇEK BIRAKTI

Konuk Devlet başkanı Maduro, TBMM Başkanı İsmail Kahraman ile görüştükten sonra, Kahraman ile birlikte Şeref Holü'ne geldiler. Maduro burada basın mensuplarını selamladı. Maduro, Şeref Holü'ndeki bombalanan yere çiçek bıraktı. Daha sonra Maduro ve Kahraman Genel Kurulu ziyaret ettiler.

İşte Maduro'nun ziyaretinden görüntüler:

Kaynak: haberinburada