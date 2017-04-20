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venezuela ayakta... 2 kişi daha yaşamını yitirdi

VENEZUELA AYAKTA... 2 KİŞİ DAHA YAŞAMINI YİTİRDİ

Venezuela'da hükümet karşıtı gösterilerde iki kişinin daha öldüğü bildirilirken, darbe hazırlığı yapıldığı iddiası ABD tarafından yalanlandı.

Tarih : 20 Nisan 2017, 14:23
Puan Ver : Venezuela Ayakta... 2 Kişi Daha Yaşamını Yitirdi(9/10)11


Venezuela'da hükümet yanlılarıyla muhalefet arasındaki şiddet tırmanıyor. Sosyalist Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu protesto gösterileri sırasında bir gençle, bir kadının başlarına kurşun isabet etmesi sonucu öldüğü açıklandı. Maduro yanlıları muhalefeti bir askeri "katletmekle" suçlarken muhalefet lideri Henrique Capriles taraftarlarını perşembe günü de protesto gösterilerine katılmaya çağırdı.



 



kaynak:hürriyet






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