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venedik komisyonu, rusya'yı uyardı

VENEDİK KOMİSYONU, RUSYA'YI UYARDI

Venedik Komisyonu, Rusya'dan, yabancı sivil toplum kuruluşlarının arzu edilmeyen davranışları ile ilgili yasasını değiştirmesini istedi.

Tarih : 11 Haziran 2016, 10:28
Puan Ver : Venedik Komisyonu, Rusya'yı Uyardı(7.4/10)8


Avrupa Konseyi'ne üye ülkelerin anayasa ve yasalarını izlemekle görevli Venedik Komisyonu, Rusya'dan, yabancı sivil toplum kuruluşlarının arzu edilmeyen davranışları ile ilgili yasasını değiştirmesini istedi.



Venedik Komisyonu, bu yasanın "Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin (AİHS) toplanma ve örgütlenme hakkıyla, ifade özgürlüyle ilgili maddelerine aykırı olduğu' uyarısında bulundu.



Komisyonun yayınladığı kararda, 'üye hükümetlerin topraklarında faaliyet gösteren yabancı sivil toplum kuruluşlarını izleme hakkına sahip oldukları ancak yabancı sivil dernek ve kuruluşlara yönelik yaptırımların uluslararası insan hakları standartlarına uygun olması gerektiği" uyarısında bulunuldu.








Etiketler: Venedik  Komisyonu  Rusya    Uyardı    haber

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