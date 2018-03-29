VELİAHT PRENS İMAJ DEĞİŞTİRDİ, TAKIM ELBİSESİYLE KAHVE İÇMEYE GİTTİ
Ülkesi Suudi Arabistan'da hayata geçirdiği reformlarla gündeme gelen Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman, ABD'de takım elbisesi ile Sturbucks'ta görüntülendi.
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'ın Amerika'daki temasları sürüyor.Veliaht Prens, Amerika'daki temasları kapsamında dünyanın en zengin 8. kişisi Mike Bloomberg ile kahve içmeye gitti.
İMAJ DEĞİŞTİRDİ
Ortadoğu'daki sorunları çözerek bölgeyi yeni bir Avrupa yapacağını savunan Selman, imaj değişikliğine de başladı. New York'taki temaslarında takım elbise giymeye başlayan Prens, dünyanın en zengin 8. kişisi olarak bilinen Mike Bloomberg ile bir araya geldi.
KAHVELERİ BLOOMBERG ÖDEDİ
Birlikte Starbucks'a giden ikili için caddede güvenlik önlemleri alındı. Kahvelerin ücretini ödeyen taraf ise Mike Bloomberg oldu. Selman ile Bloomberg, kahvelerini yudumlayarak bir süre sohbet etti.
O anlarda çekilen fotoğraflar Twitter hesaplarından paylaşıldı.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Serviste Havasızlıktan Ölen Alperen'in Ablası Tübitak Ödülü Kazandı
- İngiltere'de Süresiz Oturma Hakkının Kaldırmasına Neden Olan Aile: Bize Linç Kampanyası Başlattılar
- İngiltere Ve Rusya Arasında Suikast Krizi Büyüyor! 700 Zengin Rus Mercek Altına Alınacak
- Teröristlerin Beton Fabrikası Bulundu! Tünel Ve Mevzi Yapılıyordu
- 121 Yıllık Keşif! İstanbul'un Göbeğinde 19 Şehit Mezarı Bulundu
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
- Nba'de Ersan İlyasova, Fetö'cü Enes Kanter'i Yere Serdi
- Aziz Yıldırım, Ali Koç'u Hedef Aldı: Onu Tebrik Ediyorum, Fethullah Gülen'in Yapamadığını Yaptı
- Golf Federasyonu Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Trabzonspor'a Başkan Adayı Oldu
- Inter, Emre Mor'u Transfer Edemeyen Sportif Direktörünü Kovdu
- Galatasaray Tarih Yazdı! Avrupa'da Finaldeyiz
DÜNYA HABERLERİ
- Kim Jong'un Eşi Çin Ziyaretinde Ortaya Çıktı! İşte Kuzey Korenin Gizemli First Lady'si
- Adana'da Ender Rastlanan Kuş Türü Görüntülendi
- Terlik Yutan Piton, Açlıktan Ölmesin Diye Ameliyat Edildi
- Tecavüz Pazarlığı Ortaya Çıktı! Tecavüzcünün Kardeşine Tecavüz Ettiler
- Yemen'in Balistik Füze Saldırısına Kral Selman'dan Sert Cevap: Karşılık Verilecek
Bu Haberle İlgili Yorumlar