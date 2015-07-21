VELİAĞBABA: KOBANİ'YE KÜTÜPHANEYİ CHP KURACAK
Saldırının ardından Suruç'a giden CHP heyetindeki isimlerden Veli Ağbaba, hayatını kaybeden gençlerin anısına CHP'li belediyelerin Kobani'ye kütüphane kuracaklarını söyledi.
Saldırının ardından Suruç'a giden CHP heyetindeki isimlerden Veli Ağbaba, hayatını kaybeden gençlerin anısına CHP'li belediyelerin Kobani'ye kütüphane kuracaklarını söyledi.
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