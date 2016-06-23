

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaorğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ile Figen Yüksekdağ'ın da aralarında bulunduğu milletvekilleri için "Cumhurbaşkanına hakaret" ile "Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama" suçlarından hazırlanan 139 dosyada soruşturma iznini Adalet Bakanı Bekir Bozdağ verecek.







Adalet Bakanlığı ve TBMM'de bulunan çeşitli suçlardan 152 milletvekili hakkında hazırlanan 799 dosyanın ilgili savcılıklara iade edilmesinin ardından bazı Cumhuriyet Başsavcılıkları soruşturma işlemlerine başladı.







Türk Ceza Kanununun 299. maddesinde yer alan "Cumhurbaşkanına hakaret" ve 301. maddesinde bulunan "Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama" suçunu işleyen milletvekilleri için yeni bir süreç başlayacak.







İlgili kanun maddeleri gereğince söz konusu milletvekilleri hakkında soruşturma yapılabilmesi için Cumhuriyet Başsavcılıklarınca Adalet Bakanlığına izin talebinde bulunulacak. Adalet Bakanı BEKİR BOZDAĞ'ın izin vermesi halinde "Cumhurbaşkanına hakaret" ile "Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama" suçlarını işleyenler hakkında soruşturma sürecine geçilecek. Böylece bazı milletvekillerine Türk Ceza Kanunu'nun 299'uncu, bazı milletvekillerine de 301'inci madde kapsamında dokunulacak.







Türk Ceza Kanununun 301. maddesi gereğince aralarında HDP Eş Genel Başkanları Demirtaş ve Yüksekdağ'ın da bulunduğu 17'si HDP, 2'si CHP olmak üzere 19 milletvekili hakkında 35 dosya bulunuyor.