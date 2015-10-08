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vekiller meclis salonuna göz yaşartıcı gaz attı

VEKİLLER MECLİS SALONUNA GÖZ YAŞARTICI GAZ ATTI

Kosova'da muhalefet milletvekilleri görüşmeleri engellemek için önce düdük çaldı ardında da salona göz yaşartıcı gaz attı.

Tarih : 08 Ekim 2015, 19:58
Puan Ver : Vekiller Meclis Salonuna Göz Yaşartıcı Gaz Attı(0/10)


Kosova Meclisinde bazı yasa tasarılarının onaylanmasının ardından muhalefet milletvekilleri salona göz yaşartıcı gaz attı. Kosova Meclisi genel kurulu, muhalefetin toplantıyı engellemesi çabaları çerçevesinde düdüklü protesto ile başladı. Muhalefet milletvekilleri genel kurulun çalışmalarını engellemek için bu sefer düdüklü protesto yöntemini kullandı. Kürsüyü işgal ederek salon ortasında toplanan muhalefet milletvekilleri aralıksız olarak düdük çaldı.

Kosova Meclis Başkanı Kadri Veseli'nin ikna çabaları sonuç vermeyince toplantıya ara verildi. Meclis Başkanı, mecliste muhalefet tarafından siyasi manipülasyon yapıldığını, 30 milletvekilinin 90 milletvekilinin hakkını ihlal ettiğini, dolayısıyla buna izin vermeyeceklerini ifade etti. Verilen aranın ardından tekrar toplanan meclis genel kurulu, muhalefet milletvekillerinin tekrar düdüklü protestosuna maruz kaldı. Muhalefetin kürsüyü işgal etmesine rağmen iktidar milletvekilleri toplantının devam etmesine karar verdi. Bu sefer toplantı, milletvekili koltuğundan yönetildi. Muhalefet bu durumu da düdük çalarak tepki gösterdi.








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