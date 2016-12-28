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Vefatının 80. Yılında Akif'i Anlamak
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vefatının 80. yılında akif'i anlamak

VEFATININ 80. YILINDA AKİF'İ ANLAMAK

Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, "Her yaşın bir Akif'i var. 15 yaşında okuduğunuz bir yazarı 30 yaşında okuduğunuz zaman hiç okumamış gibi farklı yönlerini keşfedebiliyorsunuz" dedi.

Tarih : 28 Aralık 2016, 12:17
Puan Ver : Vefatının 80. Yılında Akif'i Anlamak(7/10)4


Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, "Her yaşın bir Akif'i var. 15 yaşında okuduğunuz bir yazarı 30 yaşında okuduğunuz zaman hiç okumamış gibi farklı yönlerini keşfedebiliyorsunuz" dedi.



Bakan Avcı, Türk Telekom Sosyal Bilimler Lisesi'nde farklı şehirlerden gelen öğrencilerin katılımıyla düzenlenen "Vefatının 80. yılında Akif'i anlamak, Asım'ı yaşamak" konulu panele katıldı.



Panel öncesinde, Mehmet Akif Ersoy'un vefatının 80. yılı dolayısıyla hazırlanan fotoğraf sergisini gezen Avcı, Anadolu Mektebi Yazar Okumaları Projesi kapsamında Mehmet Akif Ersoy'un kitapları ve hayatını okuyan panelist öğrencilerin sunumlarını dinledi.



Avcı, panelin açılışında yaptığı konuşmada, projeyi hayata geçiren eski bakan Sami Güçlü ve yetkililere teşekkür etti.



Okuma gruplarını anlamlı ve yararlı bulduğunu ifade eden Avcı, "Projenin en güzel, en yararlı taraflarından biri, başka yazarlara da uyarlanabilir, bir yazarı belli bir süre bütün kitaplarıyla ve sonra onunla ilgili olarak yazılmış diğer kitapları okuyarak tanımak. Bu, çok verimli bir okuma faaliyeti." dedi.



Avcı, peş peşe birbiriyle ilgisiz yazarları okumaktansa bir yazarı, bütün eserleriyle ve onun hakkında yazılmış başka kitapları okuyarak tanımanın çok daha bereketli bir okuma olduğunu belirterek "Her yaşın bir Akif'i var. 15 yaşında okuduğunuz bir yazarı 30 yaşında okuduğunuz zaman hiç okumamış gibi farklı yönlerini keşfedebiliyorsunuz." dedi.



"İleri yaşlarda okuduğunuzda göreceksiniz"



Öğrencilerin çok güzel bir başlangıç yaptığını aktaran Avcı, değişik yaş dönemlerinde tekrar Mehmet Akif Ersoy'u okudukları zaman bugün pek cazip gelmemiş taraflarının da olduğunu göreceklerini vurguladı.



Öğrencilerden, Mehmet Akif Ersoy'un şiirine bestelenen "Ezelden aşinanım ben" şarkısını dinlemelerini isteyen Avcı, "İnşallah ileri yaşlarınızda da dinlediğiniz zaman Akif'in nasıl derinlikli bir manevi dünyaya sahip olduğunu bir kere daha görme şansınız olacak." dedi.



Avcı, panelin ardından, katılımcılarla hatıra fotoğrafı çektirdi.



 



kaynak:haberler








Etiketler: Vefatının  80  Yılında  Akif  İ  Anlamak    haber

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