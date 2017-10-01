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VEFASIZ SEVGİLİ! YILDIZ FUTBOLCU, KAZA YAPINCA ANINDA TERK EDİLDİ


Vefasız sevgili! Yıldız futbolcu, kaza yapınca anında terk edildi
Tarih : 01 Ekim 2017, 13:10
Puan Ver : Vefasız Sevgili! Yıldız Futbolcu, Kaza Yapınca Anında Terk Edildi(8/10)4

Manchester City'nin yıldızı Sergio Aguero, Amsterdam'da geçirdiği trafik kazasının ardından uzun zamandır birlikte olduğu Karina Tejeda tarafından terk edildi.

AYRILIĞIN ASIL SEBEBİ ALDATMA

Geçirdiği trafik kazasında kaburga kemiği kırılan 29 yaşındaki Manchester City oyuncusu Aguero'nun 31 yaşındaki sevgilisi Karina Tejeda, Aguero'dan ayrıldığını açıkladı. İlk söylentilere göre ayrılığın sebebi, Aguero'nun bir milli maç için Arjantin'e döndüğü sırada Arjantinli modellerle dolu bir partiye sevgilisinin haberi olmadan katılmasıydı. Arjantin'in "küçük prensesi" olarak da bilinen Karina Tejeda ile Sergio Aguero'nun ilişkisi dört yıl önce başlamıştı.

AYRILIK KAZADAN HEMEN SONRA OLDU

Aguero ise kendini affettirmek için sevgilisinin Instagram'da paylaştığı cesur pozların hepsini beğenerek kendini affettirmeye çalışıyor. Bu ayrılığın ve Aguero'nun barışma çabalarının ise Amsterdam'daki kazadan yalnızca iki gün sonra yaşandığı öğrenildi.

"KAZADAN HABERİM YOKTU"

Karina'nın tüm bunlar yaşanırken araba kazasından haberi olmadığı öğrenildi. Arjantin'de bir televizyon kanalında kendisine kazayla ilgili soru sorulunca şaşırıp kalan Karina, durumu o an öğrendiğini söyledi: "Gerçekten mi? Bilmiyordum. Peki..."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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